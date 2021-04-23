РоSSия признала сайт "Медуза" иностранным агентом

Издание попало в один список с "Голосом Америки" и "Радио Свобода".

Министерство юстиции РоSSии 23 апреля включило зарегистрированное в Латвии русскоязычное издание "Медуза" (SIA Medusa Project) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Об этом сообщается на сайте Минюста РФ .

Такой же статус получило ООО "Первое антикоррупционное СМИ " (pasmi.ru).

Попадание в этот список усложняет работу медиа и усиливает государственный контроль за их финансами.

Напомним, что РоSSия начала формировать список СМИ-иноагентов в конце 2017 года. Он состоит в основном из проектов "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Среди них - украинский сайт "Крым.Реалии".

Сайт "Медуза" в 2014 году запустила бывшая команда "Ленты.ру", которая когда-то сделала его самым популярным новостным сайтом русскоязычного интернета. "Лента" была едва ли не единственным изданием, которое пыталось объективно освещать информацию о событиях в Крыму и Украине во время оккупации.

В середине марта 2014-го значительная часть редакции уволилась из-за давления собственника.