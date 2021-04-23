РоSSия признала сайт "Медуза" иностранным агентом
Издание попало в один список с "Голосом Америки" и "Радио Свобода".
Министерство юстиции РоSSии 23 апреля включило зарегистрированное в Латвии русскоязычное издание "Медуза" (SIA Medusa Project) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.
Такой же статус получило ООО "Первое антикоррупционное СМИ" (pasmi.ru).
Попадание в этот список усложняет работу медиа и усиливает государственный контроль за их финансами.
Напомним, что РоSSия начала формировать список СМИ-иноагентов в конце 2017 года. Он состоит в основном из проектов "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Среди них - украинский сайт "Крым.Реалии".
Сайт "Медуза" в 2014 году запустила бывшая команда "Ленты.ру", которая когда-то сделала его самым популярным новостным сайтом русскоязычного интернета. "Лента" была едва ли не единственным изданием, которое пыталось объективно освещать информацию о событиях в Крыму и Украине во время оккупации.
В середине марта 2014-го значительная часть редакции уволилась из-за давления собственника.