?Британская контрразведка MI5 завела аккаунт в Instagram, чтобы развеять стереотипы о "любителях мартини"

Служба безопасности Великобритании MI5, которая занимается вопросами контрразведки, завела аккаунт в соцсети Instagram.

Как сообщает BBC, учреждение прибегло к такому шагу, чтобы повысить прозрачность своей работы.

В аккаунте @ mi5official будут размещаться ответы на вопросы о MI5 от действующих офицеров спецслужбы, а также будет рассказано о карьерных возможностях в учреждении.

"Вы можете предложить собственную вариацию шутки о том, будем ли мы следить за вами", - отметил глава МI5 Кен МакКаллум, призывая людей следить за работой службы.

В комментарии для Daily Telegraph он отметил, что присоединение к платформе было "обычным шагом для большинства организаций, но более интересным, когда вы занимаетесь хранением секретов".

"С одной стороны, наша возможность служить обществу и обеспечивать безопасность страны в решающей степени зависит от тайных действий", - сказал он.

МакКаллум также отметил, что MI5 также планирует использовать Instagram, чтобы развенчать популярные мифы о своей работе и раскрыть ранее неизвестные материалы из архивов своей 112-летней истории.

Отдельно МакКаллум упомянул и стереотип о любви агентов разведки к мартини, который появился благодаря литературе и фильмам о Джеймсе Бонде несмотря на то, что он является сотрудником другой спецслужбы - MI6, которая занимается вопросами внешней разведки.

"Мы должны избавиться от стереотипов, связанных с употреблением мартини, и рассказать немного больше о том, чем в действительности является сегодняшняя МI5, чтобы люди не исключали себя из-за ожидаемых барьеров, таких как социально-экономическое происхождение, этническая принадлежность, пол, инвалидность или из-за того, в какой части страны они родились", - подытожил он.