Британская контрразведка MI5 завела аккаунт в Instagram, чтобы развеять стереотипы о "любителях мартини"

MI5 также планирует раскрыть материалы из архивов своей 112-летней истории.

?Британская контрразведка MI5 завела аккаунт в Instagram, чтобы развеять стереотипы о "любителях мартини"

Служба безопасности Великобритании MI5, которая занимается вопросами контрразведки, завела аккаунт в соцсети Instagram.

Как сообщает BBC, учреждение прибегло к такому шагу, чтобы повысить прозрачность своей работы.

В аккаунте @ mi5official будут размещаться ответы на вопросы о MI5 от действующих офицеров спецслужбы, а также будет рассказано о карьерных возможностях в учреждении.

"Вы можете предложить собственную вариацию шутки о том, будем ли мы следить за вами", - отметил глава МI5 Кен МакКаллум, призывая людей следить за работой службы.

В комментарии для Daily Telegraph он отметил, что присоединение к платформе было "обычным шагом для большинства организаций, но более интересным, когда вы занимаетесь хранением секретов".

"С одной стороны, наша возможность служить обществу и обеспечивать безопасность страны в решающей степени зависит от тайных действий", - сказал он.

МакКаллум также отметил, что MI5 также планирует использовать Instagram, чтобы развенчать популярные мифы о своей работе и раскрыть ранее неизвестные материалы из архивов своей 112-летней истории.

Отдельно МакКаллум упомянул и стереотип о любви агентов разведки к мартини, который появился благодаря литературе и фильмам о Джеймсе Бонде несмотря на то, что он является сотрудником другой спецслужбы - MI6, которая занимается вопросами внешней разведки.

"Мы должны избавиться от стереотипов, связанных с употреблением мартини, и рассказать немного больше о том, чем в действительности является сегодняшняя МI5, чтобы люди не исключали себя из-за ожидаемых барьеров, таких как социально-экономическое происхождение, этническая принадлежность, пол, инвалидность или из-за того, в какой части страны они родились", - подытожил он.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азаров в своем Twitter пожаловался, что его заблокировали в YouTube и FacebookАзаров в своем Twitter пожаловался, что его заблокировали в YouTube и Facebook
В США 35-летнего украинца осудили за киберпреступленияВ США 35-летнего украинца осудили за киберпреступления
Криптобиржа Binance сожгла свои токены на $595 миллионовКриптобиржа Binance сожгла свои токены на $595 миллионов
Clubhouse привлек новый раунд инвестиций с оценкой $4 миллиардаClubhouse привлек новый раунд инвестиций с оценкой $4 миллиарда
В Ethereum состоялся хардфорк. В сети зафиксировали сбойВ Ethereum состоялся хардфорк. В сети зафиксировали сбой
Блок рекламы


Похожие новости
На хакерском форуме обнародовали данные 1,3 млн аккаунтов ClubhouseНа хакерском форуме обнародовали данные 1,3 млн аккаунтов Clubhouse
Facebook будет обозначать сатирические страницы, чтобы люди не путали их с реальностьюFacebook будет обозначать сатирические страницы, чтобы люди не путали их с реальностью
Facebook объяснил, каким образом произошла утечка данных из 500 млн аккаунтовFacebook объяснил, каким образом произошла утечка данных из 500 млн аккаунтов
Facebook только за октябрь-декабрь 2020 года заблокировал 1,3 млрд фейковых аккаунтовFacebook только за октябрь-декабрь 2020 года заблокировал 1,3 млрд фейковых аккаунтов
Facebook создаст Instagram для детейFacebook создаст Instagram для детей
Facebook и Instagram начали помечать посты о вакцинах от ковидаFacebook и Instagram начали помечать посты о вакцинах от ковида
СБУ разоблачила ботоферму с 18 тысячами аккаунтовСБУ разоблачила ботоферму с 18 тысячами аккаунтов
TikTok закрывает аккаунты подростков и вводит новые правила безопасностиTikTok закрывает аккаунты подростков и вводит новые правила безопасности
Facebook удалил десятки связанных с украинскими ОО и партией "Евросолидарность" аккаунтовFacebook удалил десятки связанных с украинскими ОО и партией "Евросолидарность" аккаунтов
В США через суд требуют у Facebook продать Instagram и WhatsAppВ США через суд требуют у Facebook продать Instagram и WhatsApp
Последние новости
Подгружаем последние новости