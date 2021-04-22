Facebook запустит собственную криптовалюту

Facebook переименовал анонсированную криптовалюту под названием Libra в Diem, и объявил о ее тестовом запуске до конца 2021 года. Этот процесс откладывали много лет, но сейчас топ-менеджеры соцсети уже на финишной прямой.

Facebook запустит собственную цифровую валюту Diem

Планируется, что новая цифровая валюта Diem (с латыни "день") будет привязана к американскому доллару.

Facebook запустит собственную цифровую валюту Diem

Пока что слухи о выпуске Facebook своей валюты подвергаются жесткой критике и властей, и граждан во всем мире. Видимо, вызывает беспокойство, что такая гигантская монополия, как Facebook, сможет конкурировать с мировыми валютами. А этот факт нельзя исключать, глядя на то, что творится с биткоином.

У Facebook примерно 2,8 млрд активных пользователей, тогда как население всей планеты составляет 7,98 млрд. Diem является отдельной организацией, базирующейся в Швейцарии, которая сотрудничает с разработчиками из Facebook.

Вначале планируется запустить тестовый режим с одной монетой, которая привязана к американскому доллару. Объем транзакций будет небольшим и нацеленным на индивидуальных потребителей. После запуска валюты планируется, что пользователи Facebook будут иметь возможность покупать товары и услуги. Появятся и другие функции, но о них разработчики пока не упоминают.

Ранее сообщалось, что разработчики Facebook приступили к фазе тестирования сервиса вопросов и ответов Hotline. Благодаря новой площадке, пользователи соцсети получат возможность вести прямые эфиры и общаться с аудиторией в текстовом или аудиоформате.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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