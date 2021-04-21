Google изменил название рейтинга из-за того, что назвал борщ русским

Теперь там рассказывают о "10 блюдах, которые повлияли на русскую кухню".

После скандала, связанного с внесением борща в 10 традиционных русских блюд, которые "вошли в историю", Google Arts & Culture изменил название рейтинга. Теперь там рассказывают о "10 блюдах, которые повлияли на русскую кухню".

При этом в описании осталось упоминание о том, что борщ - это "собирательное название различных супов с кислым привкусом", который имеет много вариаций на разных территориях.

Вчера на ситуацию с украинским борщом в "роSSийском рейтинге" отреагировал министр культуры Александр Ткаченко. Он подчеркнул, что борщ - это этническое украинское блюдо, а в РоSSии в очередной раз пытаются присвоить наше национальное блюдо.

Напомним, украинский борщ в этом году попал на третье место в списке 20-ти лучших супов CNN Travel

Ранее инспекторы Мишлен "приписали" борщ к русской традиционной кухне. Впоследствии Мишлен по просьбе украинского посольства во Франции исправил свой релиз.