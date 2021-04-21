Google изменил название рейтинга из-за того, что назвал борщ русским

Теперь там рассказывают о "10 блюдах, которые повлияли на русскую кухню".

Google изменил название рейтинга из-за того, что назвал борщ русским
Фото: Мінкультури

После скандала, связанного с внесением борща в 10 традиционных русских блюд, которые "вошли в историю", Google Arts & Culture изменил название рейтинга. Теперь там рассказывают о "10 блюдах, которые повлияли на русскую кухню".

При этом в описании осталось упоминание о том, что борщ - это "собирательное название различных супов с кислым привкусом", который имеет много вариаций на разных территориях.

Вчера на ситуацию с украинским борщом в "роSSийском рейтинге" отреагировал министр культуры Александр Ткаченко. Он подчеркнул, что борщ - это этническое украинское блюдо, а в РоSSии в очередной раз пытаются присвоить наше национальное блюдо.

Напомним, украинский борщ в этом году попал на третье место в списке 20-ти лучших супов CNN Travel

Ранее инспекторы Мишлен "приписали" борщ к русской традиционной кухне. Впоследствии Мишлен по просьбе украинского посольства во Франции исправил свой релиз.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азаров в своем Twitter пожаловался, что его заблокировали в YouTube и FacebookАзаров в своем Twitter пожаловался, что его заблокировали в YouTube и Facebook
В США 35-летнего украинца осудили за киберпреступленияВ США 35-летнего украинца осудили за киберпреступления
Discord заблокировала на iOS доступ к серверам с контентом для взрослыхDiscord заблокировала на iOS доступ к серверам с контентом для взрослых
Швеция обвинила РоSSию в хакерской атаке на Шведскую спортивную конфедерациюШвеция обвинила РоSSию в хакерской атаке на Шведскую спортивную конфедерацию
В Украине мошенники создали фейковый сайт «OLX»В Украине мошенники создали фейковый сайт «OLX»
Блок рекламы


Похожие новости
Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривенАнтимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
Google продлила период бесплатного использования сервиса видеоконференций Meet до 30 июняGoogle продлила период бесплатного использования сервиса видеоконференций Meet до 30 июня
В Google Картах появилась навигация внутри помещений с элементами дополненной реальностиВ Google Картах появилась навигация внутри помещений с элементами дополненной реальности
Google введет налоги для youtube-блогеровGoogle введет налоги для youtube-блогеров
Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"
ByteDance может продать индийские активы TikTok конкурирующей Glance из-за запрета в странеByteDance может продать индийские активы TikTok конкурирующей Glance из-за запрета в стране
Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и NetflixГетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix
Поисковик Google получит тёмную тему в настольных браузерахПоисковик Google получит тёмную тему в настольных браузерах
TikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TVTikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TV
В поисковой выдаче Google теперь можно увидеть дополнительную информацию о найденных сайтахВ поисковой выдаче Google теперь можно увидеть дополнительную информацию о найденных сайтах
Последние новости
Подгружаем последние новости