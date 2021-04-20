В Украине задержали хакера по подозрению в краже "десятков миллионов долларов" из банков США и Канады

Мужчина получил реквизиты счетов более тысячи человек.

В Херсонской области задержали хакера, подозреваемого в краже денег с банковских счетов в США и Канаде.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Задокументированный ущерб от деятельности хакера составляет 300 тысяч долларов, но общая сумма может достигать "десятков миллионов долларов".

Подозреваемый использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное в сети, а отдельные модули писал и оптимизировал лично.

Вирусные программы нашли во время обыска на компьютерах задержанного.

"Уже задокументировано, что злоумышленнику удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более $300 тысяч. В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в «DarkNet». Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником, устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Хакера обвиняют по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей.

Напомним, что в конце марта Департамент киберполиции сообщил о подозрении хакеру из Тернопольской области, которого считают разработчиком программного обеспечения для фишинговых атак.