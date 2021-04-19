Facebook бросит вызов Clubhouse и позволит оставлять голосовые сообщения в ленте новостей

Facebook хочет, чтобы пользователи начали говорить и слушать через её службы. Ресурс Vox Media со ссылкой на свои источники сообщил, что социальная сеть планирует представить серию продуктов (некоторые из которых выйдут не сразу) под эгидой «социального аудио». Они включают в себя аналог Clubhouse от Facebook, а также попытку выйти в сектор подкастов через Spotify.

Facebook бросит вызов Clubhouse и позволит оставлять голосовые сообщения в ленте новостей

(Mandel Ngan | Getty Images)

Аудиопланы Facebook якобы предусматривают:

  • аудиоверсию Rooms — эта служба видеоконференцсвязи была запущена год назад, когда пандемия подстегнула массовое внедрение Zoom;
  • продукт в духе Clubhouse, который позволит группам людей слушать ораторов и взаимодействовать с ними на виртуальной «сцене»;
  • возможность пользователям Facebook записывать краткие голосовые сообщения и публиковать их в своих лентах новостей, как они сейчас могут делать с текстом, картинками и видео;
  • продукт для поиска подкастов, который будет связан со Spotify, вложившей за последние пару лет значительные средства в развитие подкастинга — неясно, намерена ли Facebook делать что-то бо?льшее, чем просто предлагать своим пользователям слушать подкасты на Spotify.

Неясно, когда все эти продукты станут общедоступными, но анонсы должны прозвучать в ближайшее время. Аудиоверсия Rooms, скорее всего, будет выпущена сразу, а другие продукты, согласно источникам, могут не появиться до конца этой весны даже в формате бета-версии.

Facebook — не единственный крупный игрок, который заинтересовался идеей развития аудиослужб: Twitter уже запустила Spaces, свою вариацию Clubhouse. А Apple готовит новый подписной сервис подкастов, который может быть анонсирован уже в ближайшие дни.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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