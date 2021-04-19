Clubhouse привлек новый раунд инвестиций с оценкой $4 миллиарда

Сервис Clubhouse привлек новый раунд инвестиций. Об этом основатели проекта сообщили лично, в комнате в Clubhouse,пишет AIN со ссылкой на Reuters.

Фото: lb.ua

Что известно

Они не раскрыли сумму инвестиций, оценка проекта и любые другие детали сделки. По данным Reuters, оценка стартапа выросла до $4 млрд. После привлечения предыдущих $100 млн оценка составляла $1 млрд.

Кто инвестор

Инвесторами выступили Эндрю Чен из Andreessen Horowitz, а также DST Global, Tiger Global и другие. Никто из участников сделки ее не комментирует.