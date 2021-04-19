Clubhouse привлек новый раунд инвестиций с оценкой $4 миллиарда

Сервис Clubhouse привлек новый раунд инвестиций. Об этом основатели проекта сообщили лично, в комнате в Clubhouse,пишет AIN со ссылкой на Reuters.

Clubhouse привлек новый раунд инвестиций с оценкой $4 миллиарда
Фото: lb.ua

Что известно

Они не раскрыли сумму инвестиций, оценка проекта и любые другие детали сделки. По данным Reuters, оценка стартапа выросла до $4 млрд. После привлечения предыдущих $100 млн оценка составляла $1 млрд.

Кто инвестор

Инвесторами выступили Эндрю Чен из Andreessen Horowitz, а также DST Global, Tiger Global и другие. Никто из участников сделки ее не комментирует.

Предыстория

Clubhouse была запущена в марте 2020 года. Ее разработали два выпускника Стэнфорда и бывшие разработчики Google Пол Дэвисон и Роган Сет.

Соцсеть завоевала популярность благодаря аудиочатам, в которых люди могут поговорить на разные темы.

В Clubhouse вместо видео или текста предоставляется преимущество голосовым чатам. Размеры «комнат» варьируются от нескольких человек до тысяч людей, которые слушают или участвуют в разговоре. К соцсети уже присоединились многие знаменитости, в частности Дрейк, Джаред Лето, Илон Маск.

Сейчас приложение Clubhouse доступно только для пользователей iPhone, которые получили приглашение. Однако соцсеть уже работает над Android-версией.

По состоянию на 13 марта Clubhouse имел 12 млн загрузок во всем мире. Крупнейшим рынком для соцсети являются США, на которые приходится 3,1 млн загрузок.

В начале марта количество пользователей из Украины в Clubhouse достигло 250.

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