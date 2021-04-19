Криптобиржа Binance сожгла свои токены на $595 миллионов

Криптовалютная биржа Binance провела 15-ое по счету сжигание собственных токенов, которое стало крупнейшим в долларовом выражении. Всего было сожжено 1,09 млн BNB общей стоимостью $595,3 млн. В результате число цифровых монет в обращении уменьшилось до 169,4 млн. Об этом пишет РБК.

Фото: epravda.com.ua

Торги на бирже Binance Coin

13 апреля стоимость Binance Coin достигла исторического максимума на отметке $638. После этого котировки начали снижаться. Альткоин занимает третье место по капитализации с показателем в $80 млрд, по данным CoinGecko.

Напомним

Предыдущий раунд сжигания проходил в январе текущего года. Тогда было сожжено 3,62 млн BNB (на $165,7 млн по курсу на тот момент). Токены Binance Coin продолжат сжигаться раз в квартал, пока не будет сожжено 50% эмиссии.

Что такое сжигание

Сжигание токенов — это уничтожение определенного числа токенов для уменьшения их числа в обращении. Этот метод применяется для борьбы с инфляцией и повышения стоимости криптовалюты.

Все операции по сжиганию монет записываются в блокчейн как транзакция, так что любой может проверить, что монеты были уничтожены.

Binance Coin может использоваться для оплаты торговых комиссий на бирже Binance, а также при проведении биржевых предложений (IEO) на площадке Binance Launchpad.

Одной из причин его многократного роста в 2021 году называют развитие сети Binance Smart Chain, которая обошла Ethereum по числу ежедневных транзакций.