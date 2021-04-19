Криптобиржа Binance сожгла свои токены на $595 миллионов

Криптовалютная биржа Binance провела 15-ое по счету сжигание собственных токенов, которое стало крупнейшим в долларовом выражении. Всего было сожжено 1,09 млн BNB общей стоимостью $595,3 млн. В результате число цифровых монет в обращении уменьшилось до 169,4 млн. Об этом пишет РБК.

Криптобиржа Binance сожгла свои токены на $595 миллионов
Фото: epravda.com.ua

Торги на бирже Binance Coin

13 апреля стоимость Binance Coin достигла исторического максимума на отметке $638. После этого котировки начали снижаться. Альткоин занимает третье место по капитализации с показателем в $80 млрд, по данным CoinGecko.

Напомним

Предыдущий раунд сжигания проходил в январе текущего года. Тогда было сожжено 3,62 млн BNB (на $165,7 млн по курсу на тот момент). Токены Binance Coin продолжат сжигаться раз в квартал, пока не будет сожжено 50% эмиссии.

Что такое сжигание

Сжигание токенов — это уничтожение определенного числа токенов для уменьшения их числа в обращении. Этот метод применяется для борьбы с инфляцией и повышения стоимости криптовалюты.

Все операции по сжиганию монет записываются в блокчейн как транзакция, так что любой может проверить, что монеты были уничтожены.

Binance Coin может использоваться для оплаты торговых комиссий на бирже Binance, а также при проведении биржевых предложений (IEO) на площадке Binance Launchpad.

Одной из причин его многократного роста в 2021 году называют развитие сети Binance Smart Chain, которая обошла Ethereum по числу ежедневных транзакций.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В США 35-летнего украинца осудили за киберпреступленияВ США 35-летнего украинца осудили за киберпреступления
Discord заблокировала на iOS доступ к серверам с контентом для взрослыхDiscord заблокировала на iOS доступ к серверам с контентом для взрослых
Швеция обвинила РоSSию в хакерской атаке на Шведскую спортивную конфедерациюШвеция обвинила РоSSию в хакерской атаке на Шведскую спортивную конфедерацию
В Украине мошенники создали фейковый сайт «OLX»В Украине мошенники создали фейковый сайт «OLX»
Азаров в своем Twitter пожаловался, что его заблокировали в YouTube и FacebookАзаров в своем Twitter пожаловался, что его заблокировали в YouTube и Facebook
Блок рекламы


Похожие новости
Компания Blockchain.com привлек $300 миллионов при оценке в $5,2 миллиардаКомпания Blockchain.com привлек $300 миллионов при оценке в $5,2 миллиарда
За год количество украинцев в соцсетях выросло на 7 миллионов (исследование)За год количество украинцев в соцсетях выросло на 7 миллионов (исследование)
Slack резко отреагировала на высказывание главы Microsoft о том, что своим успехом мессенджер обязан WindowsSlack резко отреагировала на высказывание главы Microsoft о том, что своим успехом мессенджер обязан Windows
Украинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионовУкраинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионов
Microsoft потратит на развитие облачных сервисов в Украине более $500 миллионовMicrosoft потратит на развитие облачных сервисов в Украине более $500 миллионов
Крупнейшая криптобиржа в США подала заявку на IPOКрупнейшая криптобиржа в США подала заявку на IPO
Airbnb и DoorDash повысили оценки для своих IPOAirbnb и DoorDash повысили оценки для своих IPO
Криптобиржа KuCoin в результате хакерской атаки потеряла $150 миллионовКриптобиржа KuCoin в результате хакерской атаки потеряла $150 миллионов
Сайт NVIDIA «сливал» в Сеть электронную почту своих пользователейСайт NVIDIA «сливал» в Сеть электронную почту своих пользователей
Украинский сервис видеостриминга Restream привлек $50 миллионов инвестицийУкраинский сервис видеостриминга Restream привлек $50 миллионов инвестиций
Последние новости
Подгружаем последние новости