В США 35-летнего украинца осудили за киберпреступления

Подсудимый и его сообщники нанесли ущерб американцам и экономике США на сумму более миллиарда долларов.

В США 35-летнего украинца осудили за киберпреступления
Фото: inosmi.ru

В Сиэтле осудили 35-летнего украинца Федора Гладыря по обвинению в деятельности хакерской группы FIN7.

Об этом сообщил сайт Министерства юстиции США.

Хакер был арестован в немецком Дрездене в 2018 году по запросу правоохранительных органов США и экстрадирован в штат Вашингтон.

В сентябре 2019 года Гладырь признал себя виновным в совершении электронного мошенничества и взломах компьютеров.

"Подсудимый и его сообщники скомпрометировали миллионы финансовых счетов и причинили ущерб американцам и экономике США на сумму более миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

В группу входило более 70 человек, объединенных в бизнес-подразделения и группы. Некоторые из них были хакерами, другие разрабатывали вредоносное программное обеспечение, а третьи создавали вирусные электронные письма, по которым заражались системы компаний жертв. Гладырь работал системным администратором FIN7, и, среди прочего, играл центральную роль в сборе информации о похищенных платежных карточках, наблюдал за хакерами и контролировал зашифрованные каналы организации.

"Этот ответчик работал на стыке всех этих видов деятельности, и поэтому несет большую ответственность за миллиардный ущерб, причиненный компаниям и отдельным потребителям", - отметили в Министерстве юстиции.

FIN7 взломала тысячи компьютерных систем и похитила миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, которые затем использовали или продавали с целью получения прибыли. Только в Соединенных Штатах хакеры взломали компьютерные сети предприятий во всех 50 штатах и округе Колумбия, также хакеры работали и в Великобритании, Австралии и Франции.

Напомним, Департамент киберполиции сообщил о подозрении хакеру из Тернопольской области, которого считают разработчиком программного обеспечения для фишинговых атак.

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