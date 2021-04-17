Азаров в своем Twitter пожаловался, что его заблокировали в YouTube и Facebook

"Американцы заблокировали все в один день, и у меня исчезли все материалы, которые накапливались более пяти лет".

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, скрывающийся в РоSSии, пожаловался на блокирование своего YouTube-канала и страницы в социальной сети Facebook.

"У меня забрали право на информацию, а также примерно полмиллиона постоянных зрителей. Мой YouTube-канал и страница в Facebook насчитывали каждый более 200 тыс. подписчиков. Американцы заблокировали все в один день, и у меня исчезли все материалы, которые накапливались более пяти лет", - написал он в Twitter .

У меня отняли право на информацию, а также около полумиллиона постоянных зрителей



Мой YouTube-канал и страница в «Фейсбуке» насчитывали каждый более 200 тысяч подписчиков



Американцы заблокировали все в один день, и у меня пропали все материалы, накапливавшиеся более 5 лет pic.twitter.com/hjihfWJPEB — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) April 14, 2021

Напомним, в октябре 2019 года Азаров дал интервью Дмитрию Гордону и расплакался.

Азаров был премьером Украины с 2010 по 2014 год. После Революции достоинства он покинул страну и сейчас живет в РоSSии.

Относительно Азарова расследуют несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств. Кроме дела о хищении при создании правительственной Телекоммуникационной сети спецназначения на мощностях "Укртелекома", он фигурирует в деле о незаконном отчуждении военной техники, о завладении сжиженным газом, принадлежавшим компаниям "Укргаздобыча" и "Укрнафта" на сумму 2,2 млрд гривен , а также по делу о получении 140 млн за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером.

Азаров входит в санкционные списки США и ЕС .

В марте 2021 года Азарову также объявили подозрение в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений".