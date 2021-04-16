Публичное размещение акций ByteDance в Гонконге оценит капитализацию создателя TikTok в $300 млрд

При прежнем президенте США приложение TikTok подвергалось гонениям на почве доступа к персональным данным американских пользователей, поэтому разработчики из ByteDance для публичного размещения акций выбрали гонконгскую площадку, как утверждают осведомлённые источники. Компания будет оценена в $300 млрд, что сделает её третьим по величине эмитентом.

Публичное размещение акций ByteDance в Гонконге оценит капитализацию создателя TikTok в $300 млрд

Источник изображения: Reuters

Как поясняет Nikkei Asian Review со ссылкой на Caixin, выход на американский фондовый рынок для создателей ByteDance в сложившихся условиях был бы слишком рискованным, поэтому китайская компания готова рассмотреть вопрос о первичном размещении акции в Гонконге. Осенью прошлого года появились слухи об отдельном IPO для китайского аналога TikTok, известного под именем Douyin, но теперь подобные планы заморожены, и ByteDance хочет выйти на Гонконгскую фондовую биржу «единым составом».

В августе прошлого года почти половина пользователей глобальной информационной сети в Китае ежедневно обращалась к Douyin, а количество активных пользователей TikTok в Европе и США перевалило за 200 млн человек в месяц. ByteDance также удалось стать обладателем крупнейших по оборотам рекламных платформ в Китае, поэтому оцениваемая в $300 млрд капитализация сделает её третьей по величине компанией на гонконгской площадке. Лидером останется Tencent ($765 млрд), следом пойдёт Alibaba ($662 млрд), а Meituan с её $218 млрд будет оттеснена на четвёртое место. В данный момент 40 % капитала ByteDance принадлежит четырём американским инвесторам. В прошлом месяце финансовым директором ByteDance стал Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew), который в 2018 году готовил выход на IPO компании Xiaomi, поэтому некоторые источники считают, что и ByteDance выйдет на публичный рынок капитала с его помощью.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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