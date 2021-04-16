В Ethereum состоялся хардфорк. В сети зафиксировали сбой

15 апреля в основной сети Ethereum на блоке #12?244?000 состоялся хардфорк Berlin. В преддверии события цена актива обновила исторический максимум выше $2460, а открытый интерес по фьючерсам достиг рекордных $8,1 млрд. Об этом пишет Forklog.

В Ethereum состоялся хардфорк. В сети зафиксировали сбой
Фото: epravda.com.ua

В частности, хардфорк состоял из предложений EIP-2565 и EIP-2929 (изменяют алгоритм расчета стоимости комиссий за транзакции внутри сети), а также EIP-2930 и EIP-2718, которые вводят новые типы транзакций.

Что с курсом

Согласно интерактивной таблице «Минфина» по состоянию на 16.20 курс Ethereum составляет $2,30.

Сбой в сети

В сети после блока #12?244?294 зафиксировали проблемы с синхронизацией нод с версией ПО OpenEthereum 3.2.1.

По информации Etherscan, ошибка консенсуса затронула только этот клиент. Разработчики уже изучают инцидент.

Большая часть сети работает на клиенте Geth (82,6% всех узлов). OpenEthereum используют в основном поставщики данных вроде Etherscan и Coin Metrics.

Что означает Ethereum 2.0

Ethereum 2.0 — это решение, которое позволит масштабировать оригинальный блокчейн и сделать его более удобным для пользователей.

Основная особенность обновления заключается в переходе сети на консенсус Proof-of-Stake (PoS) — он заменит консенсус Proof-of-Work (PoW), на котором сейчас работает блокчейн.

Главное отличие PoS от PoW — в том, что для поддержания работы сети больше не нужны майнеры, которые генерируют вычислительную мощность. Работоспособность блокчейна обеспечивают держатели цифровых монет и получают за это вознаграждение. Этот процесс называется стекинг.

Что такое Хардфорк

Хардфорк — это кардинальное изменение работы алгоритмов и самого кода. Чаще всего при хардфорке внедряются новые технологии, которые приводят к раздвоению блокчейна и созданию новой криптовалюты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Coinbase вышла на фондовую биржу – криптовалютная отрасль достигла зрелостиCoinbase вышла на фондовую биржу – криптовалютная отрасль достигла зрелости
Discord заблокировала на iOS доступ к серверам с контентом для взрослыхDiscord заблокировала на iOS доступ к серверам с контентом для взрослых
Швеция обвинила РоSSию в хакерской атаке на Шведскую спортивную конфедерациюШвеция обвинила РоSSию в хакерской атаке на Шведскую спортивную конфедерацию
В Украине мошенники создали фейковый сайт «OLX»В Украине мошенники создали фейковый сайт «OLX»
Канадская Telesat создаст низкоорбитальную интернет-группировку вслед за SpaceX и OneWebКанадская Telesat создаст низкоорбитальную интернет-группировку вслед за SpaceX и OneWeb
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft задумался о покупке соцсети Pinterest — СМИMicrosoft задумался о покупке соцсети Pinterest — СМИ
Полиция рассказала, как безопасно купить автомобиль в СетиПолиция рассказала, как безопасно купить автомобиль в Сети
Alphabet закроет Loon — проект по расширению доступа к Сети в сельских районах
Facebook заявила, что борется с Apple ради малого бизнеса, но даже сотрудники соцсети в это не верятFacebook заявила, что борется с Apple ради малого бизнеса, но даже сотрудники соцсети в это не верят
Хардфорк Bitcoin Cash. В сети появилась новая криптовалютаХардфорк Bitcoin Cash. В сети появилась новая криптовалюта
B блoкчeйнe Ethereum пpoизoшел нeoжидaнный xapдфopкB блoкчeйнe Ethereum пpoизoшел нeoжидaнный xapдфopк
На местных выборах целенаправленных кибератак не зафиксировалиНа местных выборах целенаправленных кибератак не зафиксировали
Из соцсети Facebook удалили рекламу лука, как "слишком сексуальную"Из соцсети Facebook удалили рекламу лука, как "слишком сексуальную"
Facebook удалил три сети аккаунтов, связанных со спецслужбами РФ и "фабрикой троллей"Facebook удалил три сети аккаунтов, связанных со спецслужбами РФ и "фабрикой троллей"
В работе Telegram произошел глобальный сбойВ работе Telegram произошел глобальный сбой
Последние новости
Подгружаем последние новости