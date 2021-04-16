В Ethereum состоялся хардфорк. В сети зафиксировали сбой

15 апреля в основной сети Ethereum на блоке #12?244?000 состоялся хардфорк Berlin. В преддверии события цена актива обновила исторический максимум выше $2460, а открытый интерес по фьючерсам достиг рекордных $8,1 млрд. Об этом пишет Forklog.

Фото: epravda.com.ua

В частности, хардфорк состоял из предложений EIP-2565 и EIP-2929 (изменяют алгоритм расчета стоимости комиссий за транзакции внутри сети), а также EIP-2930 и EIP-2718, которые вводят новые типы транзакций.

Что с курсом

Согласно интерактивной таблице «Минфина» по состоянию на 16.20 курс Ethereum составляет $2,30.

Сбой в сети

В сети после блока #12?244?294 зафиксировали проблемы с синхронизацией нод с версией ПО OpenEthereum 3.2.1.

По информации Etherscan, ошибка консенсуса затронула только этот клиент. Разработчики уже изучают инцидент.

Большая часть сети работает на клиенте Geth (82,6% всех узлов). OpenEthereum используют в основном поставщики данных вроде Etherscan и Coin Metrics.

Что означает Ethereum 2.0

Ethereum 2.0 — это решение, которое позволит масштабировать оригинальный блокчейн и сделать его более удобным для пользователей.

Основная особенность обновления заключается в переходе сети на консенсус Proof-of-Stake (PoS) — он заменит консенсус Proof-of-Work (PoW), на котором сейчас работает блокчейн.

Главное отличие PoS от PoW — в том, что для поддержания работы сети больше не нужны майнеры, которые генерируют вычислительную мощность. Работоспособность блокчейна обеспечивают держатели цифровых монет и получают за это вознаграждение. Этот процесс называется стекинг.

Что такое Хардфорк

Хардфорк — это кардинальное изменение работы алгоритмов и самого кода. Чаще всего при хардфорке внедряются новые технологии, которые приводят к раздвоению блокчейна и созданию новой криптовалюты.