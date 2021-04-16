СБУ нейтрализовала около 350 угроз информационной безопасности страны с начала года

35 хакеров и вражеских пропагандистов привлечены к ответственности, 14 злоумышленников осуждены.

СБУ нейтрализовала около 350 угроз информационной безопасности страны с начала года
Фото: censor.net.ua

За первый квартал 2021 года по материалам киберспециалистов Службы безопасности Украины к уголовной ответственности привлечены 35 хакеров и вражеских пропагандистов, 14 злоумышленников осуждены.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

В частности:

  • 20 причастным к пропаганде сепаратизма в интернете иностранцам был запрещен въезд в Украину;
  • заблокирована деятельность ряда ботоферм мощностью более 23 тысяч аккаунтов, которые распространяли деструктивный контент;
  • заблокирована масштабная кибератака подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки «Armageddon». С помощью хакеров «кураторы» намеревались получить доступ к секретным данным органов государственной власти Украины.

Как сообщали, по материалам контрразведки СБУ прекращены полномочия двух иностранных дипломатов.

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