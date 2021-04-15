На родителей 11-летнего школьника в Харькове составили админпротокол за то, что он срывал Zoom-уроки

Ученик давал ссылки на конференции посторонним лицам, которые мешали учителю.

На родителей 11-летнего школьника в Харькове составили админпротокол за то, что он срывал Zoom-уроки
Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция Харькова привлекла к ответственности родителей 11-летнего школьника, который ходит в одну из школ Основянского района.

Школа попросила провести проверку неоднократного срыва дистанционных занятий, говорится на сайте полиции. В ходе проверки инспекторы ювенальной превенции установили, что один из учеников давал доступ к обучению другим лицам, которые не давали возможности проводить конференции.

Полицейский провел со школьником и его родителями профилактическую беседу с целью недопущения в дальнейшем нарушений дисциплины в учебном процессе.

На родителей мальчика составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что большинство школьников в Украине сейчас учатся дистанционно в связи с пиковыми уровнями заболеваемости коронавирусом.

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