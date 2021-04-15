Discord заблокировала на iOS доступ к серверам с контентом для взрослых

Discord заблокировала на iOS доступ к серверам с контентом для взрослых

Discord вносит изменения в управление NSFW-серверами (с контентом 18+), и это окажет особое влияние на пользователей iOS. Компания заявила, что приложение на платформе Apple теперь будет блокировать все NSFW-серверы. Возможно, это решение было принято из-за правил App Store в отношении контента для взрослых.

Изменение доступа к серверам на iOS является частью более широкой кампании Discord против чатов с взрослым контентом. Компания заявила, что теперь целые серверы будут помечены как NSFW, если они «организованы вокруг тем NSFW или если большая часть контента сервера 18+».

«Кроме того, всем пользователям платформы iOS (включая тех, кто старше 18 лет) будет заблокировано присоединение к NSFW-серверам и доступ к ним. Пользователи iOS в возрасте старше 18 лет по-прежнему смогут присоединяться к сообществам NSFW и получать к ним доступ на настольной и веб-версиях Discord», — говорится на форуме поддержки Discord.

Судя по реакции в Twitter, многие пользователи Discord разочарованы изменениями. Запрет, похоже, в особенности затронул художественные сообщества, где публикуются эротические иллюстрации. Несколько человек написали, что это может заставить их перейти на Android. Для других же ограничение на iOS создало проблему, поскольку им нужно иметь возможность контролировать свой сервер со смартфона.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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