В Украине мошенники создали фейковый сайт «OLX»

Украинцев предупредили о том, что мошенники придумали новую схему выманивания денег. На этот раз злоумышленники запустили липовый сайт «OLX» для наживы обманным путем. Защититься от преступных схем поможет внимательность и знание некоторых правил.

В Украине мошенники создали фейковый сайт “OLX“ и обманом выманивают деньги

Решив что-либо продать или купить на одной из крупнейших платформ в Украине «OLX», необходимо забыть о доверчивости, проверять нужно абсолютно все, включая адрес сайта. Если в строке поиска указан любой другой линк кроме olx.ua/...., то вам лучше поискать подлинный «OLX». Поддельные сайты будут иметь другой адрес, например, olx.dellivery.uno и тому подобное. Пытаться совершить покупку на таком веб-портале опасно, можно лишиться всех денег на банковской карте.

Как рассказал украинский журналист Вячеслав Буткалюк, который едва не стал жертвой мошенников, он разместил на «OLX» объявление о продаже мужской одежды.

В Украине мошенники создали фейковый сайт “OLX“ и обманом выманивают деньги

«Сразу получил сообщение, что есть покупатель, который оформил покупку и прислал линк, чтобы я ввел свои персональные данные … Позвонил в OLX и подтвердил, что это мошенники», – написал журналист в Фейсбук.

Буткалюк пояснил, что недоверие у него вызвало то, что неизвестные кроме номера карты и фамилии требовали написать все цифры с карты и сообщить об остатке на счете. Подобную информацию OLX никогда не запрашивал, она является строго конфиденциальной и разглашать ее нельзя.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники продают б/у товары на Розетке, выдавая их за новые. Как защититься от неудачных покупок?


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Facebook будет обозначать сатирические страницы, чтобы люди не путали их с реальностьюFacebook будет обозначать сатирические страницы, чтобы люди не путали их с реальностью
Канадская Telesat создаст низкоорбитальную интернет-группировку вслед за SpaceX и OneWebКанадская Telesat создаст низкоорбитальную интернет-группировку вслед за SpaceX и OneWeb
Криптовалютная биржа Kraken планирует IPO. Оценка компании — около $20 миллиардовКриптовалютная биржа Kraken планирует IPO. Оценка компании — около $20 миллиардов
Себестоимость спутникового комплекта Starlink составляет $1500, но SpaceX продаёт его всего за $499Себестоимость спутникового комплекта Starlink составляет $1500, но SpaceX продаёт его всего за $499
На хакерском форуме обнародовали данные 1,3 млн аккаунтов ClubhouseНа хакерском форуме обнародовали данные 1,3 млн аккаунтов Clubhouse
Блок рекламы


Похожие новости
Сайт Конституционного суда возобновил работуСайт Конституционного суда возобновил работу
В Украине подорожает интернет во второй половине 2021 гВ Украине подорожает интернет во второй половине 2021 г
Apple запустила на официальном сайте раздел на украинском языкеApple запустила на официальном сайте раздел на украинском языке
В РоSSии произошли перебои в работе сайтов государственных органовВ РоSSии произошли перебои в работе сайтов государственных органов
В Украине разрабатывают систему резервирования государственных информационных ресурсов на случаи кибератакВ Украине разрабатывают систему резервирования государственных информационных ресурсов на случаи кибератак
Украинский сайт Tribuna.com отделился от роSSийского Sports.ruУкраинский сайт Tribuna.com отделился от роSSийского Sports.ru
Геращенко: полиция не будет добиваться блокирования 426 сайтовГеращенко: полиция не будет добиваться блокирования 426 сайтов
Киевский суд приказал заблокировать РБК, LiveJournal и еще 424 сайтаКиевский суд приказал заблокировать РБК, LiveJournal и еще 424 сайта
В СБУ заявляют о кибератаке на сайт, подозревают РоSSиюВ СБУ заявляют о кибератаке на сайт, подозревают РоSSию
Сайт СБУ подвергся DDoS-атакеСайт СБУ подвергся DDoS-атаке
Последние новости
Подгружаем последние новости