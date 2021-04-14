В Украине мошенники создали фейковый сайт «OLX»

Украинцев предупредили о том, что мошенники придумали новую схему выманивания денег. На этот раз злоумышленники запустили липовый сайт «OLX» для наживы обманным путем. Защититься от преступных схем поможет внимательность и знание некоторых правил.

Решив что-либо продать или купить на одной из крупнейших платформ в Украине «OLX», необходимо забыть о доверчивости, проверять нужно абсолютно все, включая адрес сайта. Если в строке поиска указан любой другой линк кроме olx.ua/...., то вам лучше поискать подлинный «OLX». Поддельные сайты будут иметь другой адрес, например, olx.dellivery.uno и тому подобное. Пытаться совершить покупку на таком веб-портале опасно, можно лишиться всех денег на банковской карте.

Как рассказал украинский журналист Вячеслав Буткалюк, который едва не стал жертвой мошенников, он разместил на «OLX» объявление о продаже мужской одежды.

«Сразу получил сообщение, что есть покупатель, который оформил покупку и прислал линк, чтобы я ввел свои персональные данные … Позвонил в OLX и подтвердил, что это мошенники», – написал журналист в Фейсбук.

Буткалюк пояснил, что недоверие у него вызвало то, что неизвестные кроме номера карты и фамилии требовали написать все цифры с карты и сообщить об остатке на счете. Подобную информацию OLX никогда не запрашивал, она является строго конфиденциальной и разглашать ее нельзя.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники продают б/у товары на Розетке, выдавая их за новые. Как защититься от неудачных покупок?