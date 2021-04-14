Швеция обвинила РоSSию в хакерской атаке на Шведскую спортивную конфедерацию
За нападением стояла военная разведка ГРУ.
Фото: rf.se
Прокуратура и национальная разведка Швеции завершили расследование хакерских атак на Шведскую спортивную конфедерацию, происходивших в период с декабря 2017-го по май 2018 года.
Они пришли к выводу, что за атаками стояло Главное разведывательное управление РФ, сообщается на сайте прокуратуры Швеции.
"Расследование показывает, что роSSийская военная разведка ГРУ через свой 85-й центр, известный также как военная часть 26165, планировала и осуществляла серьезные хакерские атаки против Шведской спортивной конфедерации. Мы можем утверждать, что взломы были частью роSSийской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена против ФИФА", - заявил прокурор Матс Люнгквист.
РоSSийским хакерам удалось получить доступ к личным данным шведских спортсменов и их медицинским картам, он был использован для дискредитации атлетов и западных спортивных организаций.
Дело не будет рассматриваться в суде, поскольку прокуратура не нашла для этого условий.
Пока единственной официальной реакцией стал вызов посла РоSSии в Министерство иностранных дел.