Швеция обвинила РоSSию в хакерской атаке на Шведскую спортивную конфедерацию

Прокуратура и национальная разведка Швеции завершили расследование хакерских атак на Шведскую спортивную конфедерацию, происходивших в период с декабря 2017-го по май 2018 года.

Они пришли к выводу, что за атаками стояло Главное разведывательное управление РФ , сообщается на сайте прокуратуры Швеции.

"Расследование показывает, что роSSийская военная разведка ГРУ через свой 85-й центр, известный также как военная часть 26165, планировала и осуществляла серьезные хакерские атаки против Шведской спортивной конфедерации. Мы можем утверждать, что взломы были частью роSSийской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена против ФИФА", - заявил прокурор Матс Люнгквист.

РоSSийским хакерам удалось получить доступ к личным данным шведских спортсменов и их медицинским картам, он был использован для дискредитации атлетов и западных спортивных организаций.

Дело не будет рассматриваться в суде, поскольку прокуратура не нашла для этого условий.

Пока единственной официальной реакцией стал вызов посла РоSSии в Министерство иностранных дел.

Swedish Prosecution Authority & Security Service today ?? https://t.co/YvJO4p0pyn



Unacceptable serious breaches of data secrecy against the Swedish Sports Confederation, that violates existing norms. The Russian ambassador was summoned to the MFA to give an explanation. — Ann Linde (@AnnLinde) April 13, 2021

Напомним, что этот же 85-й центр ГРУ (в/ч 26165) причастен к некоторым популярным телеграм-каналам, ориентированным на Украину.