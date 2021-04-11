Себестоимость спутникового комплекта Starlink составляет $1500, но SpaceX продаёт его всего за $499

Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) сообщила на форуме Satellite 2021 LEO Digital Forum, что поначалу себестоимость пользовательского терминала для спутникового сервиса Starlink составляла $3000, но затем её удалось снизить до $1500. Вместе с тем, каждый новый пользователь сервиса Starlink должен заплатить за комплект, включающий терминал, монтажный штатив и маршрутизатор, лишь $499.

Себестоимость спутникового комплекта Starlink составляет $1500, но SpaceX продаёт его всего за $499

Ashish Sharma/SpaceX

Это означает, что разницу в $1000 покрывает SpaceX. «Мы не взимаем с наших клиентов полную стоимость изготовления этих терминалов», — сказала Шотвелл, отметив, что SpaceX «добилась большого прогресса в снижении стоимости изготовления» терминалов Starlink, уменьшив её вдвое. По словам Шотвелл, компания только что выпустила новую версию терминала, которая дешевле на $200, и, как ожидается, в течение года-двух себестоимость его изготовления будет снижена до нескольких сотен долларов.

Себестоимость спутникового комплекта Starlink составляет 00, но SpaceX продаёт его всего за 9

Alex Lockie/ Business Insider

В настоящее время участникам программы бета-тестирования сервиса Starlink под названием Better Than Nothing Beta помимо вышеуказанной разовой платы за комплект, который устанавливается дома, необходимо ежемесячно платить $99 за доступ в интернет. Официальных данных о количестве терминалов и бета-тестеров нет, но в феврале SpaceX отметила, что у Starlink уже более 10 тыс. пользователей в США и за рубежом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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