Криптовалютная биржа Kraken планирует IPO. Оценка компании — около $20 миллиардов

Криптовалютная биржа Kraken рассматривает возможность выйти на биржу через прямой листинг в 2022 году. Об этом пишет CNBC.

Фото: profinvestment.com

Рынок взорвался

Согласно сообщению биржи, решение принимается на фоне рекордных объемов торгов, увеличения числа новых клиентов и резкого роста цен на биткоин.

За первые два месяца 2021-го превысили результаты всего 2020-го. «Рынок буквально взорвался», — комментируют в компании.

«Мы рассчитываем, что сможем провести IPO в следующем году», — сказал генеральный директор и сооснователь Kraken Джесси Пауэлл в интервью CNBC. — Скорее всего, это будет прямой листинг, как и у Coinbase".

По словам Пауэлла, компания значительно выиграла от ралли биткоина. В первом квартале 2021 года на Kraken зарегистрировалось в четыре раза больше пользователей, чем во второй половине 2020 года. Объемы торгов за отчетный период оказались в полтора раза выше, чем за весь прошлый год, и достигли рекордного уровня в $160 млрд.

Как пишет РБК, сейчас Kraken ведет переговоры с инвесторами о новом раунде финансирования, в ходе которого оценка компании может составить до $20 млрд. При этом цель биржи — привлечь стратегических инвесторов, которые могут помочь в расширении на иностранные рынки.

«Мы провели несколько переговоров, чтобы провести еще один раунд, — сказал Пауэлл. — Мы немного тормозим, чтобы посмотреть, как будет оценен Coinbase. Я подозреваю, что цена будет гораздо выше, чем ранее».

Предыстория

Ранее, конкурент Kraken, американская криптовалютная биржа Coinbase объявила, что выйдет на биржу Nasdaq 14 апреля с помощью прямого листинга.

26 февраля 2021 года стало известно о том, что Coinbase подала заявку на публичное размещение своих акций через прямой листинг.