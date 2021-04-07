Clubhouse рассчитывает получить новые инвестиции, которые поднимут её стоимость до $4 млрд

Соцсеть Clubhouse ведёт переговоры о новом раунде инвестиций. Сумма пока не называется, но, предположительно, в случае получения средств, рыночная стоимость компании может вырасти до $4 миллиардов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией

Рафаэль Хенрике, Global Look Press

Таким образом, стоимость компании вырастет в четыре раза по сравнению с январём 2021 года. Какие инвесторы готовы вложиться, пока также не сообщается. Источники уточнили, что переговоры носят частный характер, отметив, что условия ещё могут измениться. Пресс-секретарь Clubhouse не успела ответить на запрос Bloomberg на момент публикации новости.

Социальная сеть Clubhouse основана на голосовом общении. Её создали бывшие сотрудники Google Рохан Сет (Rohan Seth) и Пол Дэвисон (Paul Davison). Пользователи могут создавать каналы, проводить конференции и слушать различные передачи на платформе. Пока что сервис доступен только на iOS , но компания заявила, что занимается разработкой Android-версии Clubhouse.

Многие социальные сети анонсировали аналогичные функции на своих платформах. В их числе Twitter , Facebook. Мессенджер Telegram уже получил аналогичную функцию. Компании LinkedIn и Slack (принадлежат Microsoft) заявили, что тоже работают над похожими опциями.



