Московский суд наложил штраф в размере 2,6 млн рублей ($ 34 000) на соцсеть TikTok за отказ от удаления контента, связанного с "несанкционированными митингами".

Это один из примеров давления РФ на западные интернет-компании, в частности, на Twitter , отмечает Reuters.

РоSSийские СМИ пишут, что соцсеть признали виновной в ч. 2 ст. 13.41 КоАП РоSSии - нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации. Это правонарушение было совершено 24 января 2021 года. Издание Znak пишет, что речь идет о видео, на которых призывали участвовать в митингах за оппозиционера Алексея Навального.

Аналогичные протоколы "Роскомнадзор" направил соцсетям Facebook, Instagram, Twitter , "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджеру Telegram и платформе YouTube. Во всех них РоSSия требует удалить информацию с призывами приходить на протесты.

Напомним, что в РоSSии с 10 марта начали замедлять скорость работы Twitter . "Роскомнадзор" заявил, что "интернет-сервисом Twitter в период с 2017 по настоящее время не удаляется контент, который склоняет несовершеннолетних к самоубийствам, содержащий детскую порнографию и информацию об употреблении наркотических веществ".