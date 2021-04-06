РоSSийский суд оштрафовал TikTok за отказ удалить контент о "несанкционированных митингах"

Соцсеть должна заплатить 2,6 млн рублей за отказ удалять видео в поддержку Навального.

РоSSийский суд оштрафовал TikTok за отказ удалить контент о "несанкционированных митингах"
Фото: phys.org

Московский суд наложил штраф в размере 2,6 млн рублей ($ 34 000) на соцсеть TikTok за отказ от удаления контента, связанного с "несанкционированными митингами".

Это один из примеров давления РФ на западные интернет-компании, в частности, на Twitter, отмечает Reuters.

РоSSийские СМИ пишут, что соцсеть признали виновной в ч. 2 ст. 13.41 КоАП РоSSии - нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации. Это правонарушение было совершено 24 января 2021 года. Издание Znak пишет, что речь идет о видео, на которых призывали участвовать в митингах за оппозиционера Алексея Навального.

Аналогичные протоколы "Роскомнадзор" направил соцсетям Facebook, Instagram, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджеру Telegram и платформе YouTube. Во всех них РоSSия требует удалить информацию с призывами приходить на протесты.

Напомним, что в РоSSии с 10 марта начали замедлять скорость работы Twitter. "Роскомнадзор" заявил, что "интернет-сервисом Twitter в период с 2017 по настоящее время не удаляется контент, который склоняет несовершеннолетних к самоубийствам, содержащий детскую порнографию и информацию об употреблении наркотических веществ".

После этого "Роскомнадзор" пригрозил через месяц заблокировать работу Twitter в РоSSии, если платформа откажется удалить запрещенную информацию.

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