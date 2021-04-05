Личные данные 533 млн пользователей Facebook появились в открытом доступе

Среди "слитых" данных - номер мобильного телефона Цукерберга.

Личные данные 533 млн пользователей Facebook появились в открытом доступе
Фото: Телеканал 24

На хакерском форуме опубликовали телефонные номера и другие персональные данные 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook из 106 стран.

Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что опубликованная информация включает номера телефонов, полные имена, местонахождение, дату рождения, биографические данные и в некоторых случаях - адреса электронной почты.

Среди "слитых" данных - номер мобильного телефона основателя и руководителя Facebook Марка Цукерберга. Кроме того, в руки хакеров попала личная информация о соучредителях соцсети Крисе Гьюсе и Дастине Московитце.

В Facebook сообщили, что речь идет о взломе соцсети в 2019 году, а пробелы в системе были исправлены в августе 2019 года. Впрочем, слитая личная информация доступна в открытом доступе на хакерском форуме. А следовательно, может быть доступной для любого.

Напомним, в начале прошлого года Facebook сообщил, что вводит инструмент, позволяющий пользователям отвязывать от профиля соцсети личные данные.

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