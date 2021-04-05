Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен

ООО "Гугл" не подавало комитету информацию более года.

Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
Фото: www.rbc.ua

Антимонопольный комитет оштрафовал компанию "Google Украина" на 1 млн гривен за неподачу информации.

Такое решение приняла Временная административная коллегия АМКУ на заседании 2 апреля, информирует пресс-служба ведомства.

"Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО «Гугл» не предоставляло Комитету востребованную информацию более года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта информация была необходима комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес".

В АМКУ сообщают, что уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против общества за неподачу информации по требованию Комитета, ответчиком была предоставлена требуемая информация, что также учтено при определении размера штрафа.

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Гугл" зарегистрировано в Киеве. Учредителями являются Гугл Интернешнл ЛЛС и Гугл ЛЛС. Конечные бенефициарные владельцы этих компаний - Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

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