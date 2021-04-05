Номер телефона Марка Цукерберга попал в Сеть в результате утечки данных из Facebook

Персональные данные Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) попали в Сеть в результате нашумевшей утечки 533 миллионов учётных записей пользователей Facebook. Об этом заявил специалист по кибербезопасности Дэйв Уолкер

Liu Jie, Globallookpress

В открытый доступ попали номер телефона, адрес, личный идентификатор Марка Цукерберга и некоторые другие сведения. Уокер также пошутил, что если журналисты не могут получить его комментарий, то они могут связаться с ним по номеру, слитому в сеть. Кроме этого, в таблице оказались персональные данные двух других основателей платформы — Криса Хьюза (Chris Hughes) и Дастина Московица (Dustin Moskovitz).

Глобальная утечка данных из Facebook случилась 3 апреля. Неизвестные выложили персональные данные пользователей платформы в открытый доступ на один из хакерских форумов.

В списке оказались сведения о пользователях платформы из 106 различных государств. Максимальное количество утёкших записей принадлежит пользователям из Египта (44 миллиона), Туниса (39 миллионов), Италии (35 миллионов), США (32 миллиона) и Саудовской Аравии (28 миллионов). Кроме этого, в базе можно найти персональные данные 10 миллионов россиян.

Исследователь компании Hudson Rock Алон Гал (Alon Gal) считает, что злоумышленники могут использовать базу данных для взлома аккаунтов пользователей и мошенничества путём социальной инженерии.



