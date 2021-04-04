Слухи: Pinterest обсуждает покупку фотоприложения VSCO

Компания Pinterest обсуждает приобретение фотоприложения VSCO. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Сумма сделки пока не раскрывается.

Слухи: Pinterest обсуждает покупку фотоприложения VSCO

Medium

Источники попросили не называть их имена, потому что они «не уполномочены обсуждать это публично». Пресс-секретарь VSCO Джули Иноуэ (Julie Inouye) заявила, что компания сосредоточена на расширении своего бизнеса, но отказалась обсуждать слухи о покупке.

Оценить сумму сделки проблематично, однако по последним данным, стоимость VSCO оценивается в $550 миллионов. Для сравнения, капитализация Pinterest составляет около $49 миллиардов.

Pinterest — это социальная сеть, в которой пользователи делятся друг с другом различными изображениями. В 2019 году компания вышла на биржу. На фоне пандемии популярность проекта выросла и аудитория достигла 100 миллионов человек. В середине февраля в Сети появились слухи о возможной покупке Pinterest компанией Microsoft.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Coursera вышла на биржу, ее оценили в $ 4,3 млрдCoursera вышла на биржу, ее оценили в $ 4,3 млрд
ByteDance оценили в $250 миллиардов на частных торгахByteDance оценили в $250 миллиардов на частных торгах
Youtube перестанет показывать дизлайкиYoutube перестанет показывать дизлайки
СБУ ликвидировала сеть ботоферм, которая дискредитировала вакцинацию и поддерживала "Л/ДНР"СБУ ликвидировала сеть ботоферм, которая дискредитировала вакцинацию и поддерживала "Л/ДНР"
Politico: роSSийские хакеры украли тысячи писем сотрудников ГосдепаPolitico: роSSийские хакеры украли тысячи писем сотрудников Госдепа
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft задумался о покупке соцсети Pinterest — СМИMicrosoft задумался о покупке соцсети Pinterest — СМИ
Британский регулятор расследует покупку сервиса анимированных изображений Giphy компанией FacebookБританский регулятор расследует покупку сервиса анимированных изображений Giphy компанией Facebook
Популярность Pinterest резко взлетела благодаря новым возможностям персонализации iOS 14Популярность Pinterest резко взлетела благодаря новым возможностям персонализации iOS 14
Слухи: Twitter хочет объединиться с TikTokСлухи: Twitter хочет объединиться с TikTok
Pinterest расширил функционал покупок в сервисеPinterest расширил функционал покупок в сервисе
Pinterest запустил программу подтверждения продавцовPinterest запустил программу подтверждения продавцов
Pinterest обошёл Snapchat по популярности в СШАPinterest обошёл Snapchat по популярности в США
Сервис Pinterest Trends выходит в открытую бетуСервис Pinterest Trends выходит в открытую бету
Pinterest запустил магазин с уникальными товарами от малого бизнесаPinterest запустил магазин с уникальными товарами от малого бизнеса
Комитет Рады обсуждает возможность регулирования YouTube НацсоветомКомитет Рады обсуждает возможность регулирования YouTube Нацсоветом
Последние новости
Подгружаем последние новости