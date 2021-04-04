Слухи: Pinterest обсуждает покупку фотоприложения VSCO

Компания Pinterest обсуждает приобретение фотоприложения VSCO. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Сумма сделки пока не раскрывается.

Medium

Источники попросили не называть их имена, потому что они «не уполномочены обсуждать это публично». Пресс-секретарь VSCO Джули Иноуэ (Julie Inouye) заявила, что компания сосредоточена на расширении своего бизнеса, но отказалась обсуждать слухи о покупке.

Оценить сумму сделки проблематично, однако по последним данным, стоимость VSCO оценивается в $550 миллионов. Для сравнения, капитализация Pinterest составляет около $49 миллиардов.

Pinterest — это социальная сеть, в которой пользователи делятся друг с другом различными изображениями. В 2019 году компания вышла на биржу. На фоне пандемии популярность проекта выросла и аудитория достигла 100 миллионов человек. В середине февраля в Сети появились слухи о возможной покупке Pinterest компанией Microsoft .



