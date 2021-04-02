СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти

Злоумышленники действовали в Черниговской и Сумской областях, а также в Запорожье и Одессе.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть интернет-агитаторов, призывавших к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства.

Пресс-центр СБУ сообщает, что злоумышленники действовали в Черниговской и Сумской областях, а также в Запорожье и Одессе. По заданию иностранной стороны они призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности нашего государства.

Кроме этого, агитаторы поддерживали действия боевиков, дискредитировали Вооруженные силы Украины, распространяли информацию пропагандистских интернет-изданий РФ .

Так, житель Чернигова через интернет распространял материалы, в которых призывал к изменению государственной границы Украины. Кроме того, он распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах Украины для дискредитации украинских военных, а также популяризировал боевиков из ОРДЛО.

"Для проведения антиукраинской деятельности злоумышленник администрировал несколько групп в социальных сетях, используя специально созданные аккаунты. Информацию для своих «публикаций» агитатор получал из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований", - сообщают в СБУ .

В Прилуках Черниговской области местный житель в сети интернет призвал к захвату государственной власти. Враждебную агитацию злоумышленник распространял на собственной странице одной из популярных соцсетей.

На Сумщине разоблачили жителя Конотопа, который через одну из запрещенных в Украине соцсетей распространял материалы с публичными призывами к изменению границ госграницы Украины и насильственному свержению конституционного строя.

В Запорожье заблокирована деятельность интернет-агитатора, который размещал на персональных страницах запрещенной в стране соцсети призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Также проверяется его причастность к деятельности незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО.

В Одессе СБУ разоблачила администратора групп в соцсетях, который призывал к нарушению общественного порядка, свержению конституционного строя и изменению границ государственной границы.