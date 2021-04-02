Google продлила период бесплатного использования сервиса видеоконференций Meet до 30 июня

В прошлом году Google открыла бесплатный и безлимитный доступ к своему сервису видеоконференций Meet для всех пользователей. Изначально компания планировала вернуться к стандартным условиям использования сервиса, при которых бесплатным пользователям доступны звонки продолжительностью до 60 минут, осенью 2020 года. Однако период бесплатного использования Meet был продлён до 31 марта 2021 года, а теперь стало известно, что эта своеобразная «акция» продлится до 30 июня.

Решение о том, чтобы сделать сервис Meet доступным без ограничений для всех обладателей учётных записей Gmail было принято Google на фоне набирающей обороты пандемии коронавируса. В это время многим людям по всему миру приходилось работать и учиться дистанционно, а личные контакты с родными и близкими были ограничены. Поэтому сервисы видеоконференций, помогающие налаживать рабочие процессы, обучаться или же просто дающие возможность общаться, стали крайне востребованными. Отменив 60-минутное ограничение на звонки в Meet, Google сделала свой сервис значительно более популярным.

Изначально разработчики планировали вернуть Meet к стандартному режиму работы в конце сентября прошлого года, но позднее Google объявила о продлении периода бесплатного и неограниченного использования сервиса до 31 марта. Теперь же все пользователи Meet смогут совершать звонки продолжительностью до 24 часов до 30 июня этого года, причём не исключено, что и после этой даты возможность бесплатного и неограниченного использования сервиса останется.



