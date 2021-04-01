Youtube перестанет показывать дизлайки

На популярной видеоплатформе Youtube перестанут показывать дизлайки. Компания пытается таким образом щадить чувства создателей контента, чтобы меньше травмировать их дизлайками.

В компании сразу предупредили, что пока это лишь эксперимент, и дизлайки будут отключать не всем, а лишь части пользователей. Для остальных - пока будет все по-прежнему: все лайки и дизлайки останутся на местах.

По какому критерию будут выбирать участников этого эксперимента, Youtube пока не сообщает. Возможно, по территориальному, и дизлайки отключат для граждан отдельных стран. Возможно, отбор будет идти по тематике контента. В общем, пока можно лишь предполагать об этом.

При этом не отключается сама возможность поставить дизлайк. Посетители по-прежнему смогут высказать с его помощью свое неодобрение того или иного материала. Однако видеть эти дизлайки сможет лишь автор видео, а остальным они будут недоступны, сообщают в Youtube. Кроме того, дизлайки будут влиять на выдачу видео другим пользователям.

В Youtube рассматривали разные способы борьбы с "накручиванием" дизлайков

В компании Youtube подумывали о том, чтобы вообще отключить возможность ставить лайки и дизлайки, однако пока от этой мысли отказались.

Рассматривали также возможность одновременно спрятать от сторонних глаз и то, и другое.

Хотели ввести дополнительное взаимодействие для того, чтобы поставить дизлайк.

Однако пока остановились на компромиссном варианте: дать возможность всем высказать свое неодобрение контентом, но при этом показывать результат этого неодобрения лишь автору видео.