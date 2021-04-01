Акции Coursera выросли на 22% в первый день торгов после IPO

В первый день после IPO акции образовательного сервиса Coursera выросли на 22,8%, свидетельствуют данные торгов. В моменте котировки подскочили до $49,53 за штуку при цене размещения $33. Об этом пишет РБК.

Акции Coursera выросли на 22% в первый день торгов после IPO
Фото: spot.uz

Результаты торгов

Первичное размещение акций Coursera на Нью-Йоркской бирже состоялось днем ранее, в результате IPO компанию оценили в $4,3 млрд. Благодаря росту акций в первый день торгов рыночная капитализация компании увеличилась до $5,13 млрд. Акции Coursera торгуются тикером COUR.

Американская образовательная платформа Coursera продала 15,73 млн акций по $33 за штуку. Это верхняя граница запланированного ранее диапазона ($30 за акцию).

Андеррайтеры размещения — банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup и UBS — получили опцион на 2,36 млн акций. Если они его исполнят, число акций в свободном обращении увеличится до 18,09 млн.

Напомним

Выручка Coursera в прошлом году подскочила на 60% до $293 млн на фоне возросшего спроса на онлайн-образование во время пандемии. Компания остается убыточной — чистый убыток Coursera вырос с $46,7 млн по итогам 2019 года до $66,8 млн по итогам 2020-го.

По состоянию на 31 декабря 2020 года более 150 университетов предлагали более 4000 курсов через платформу Coursera.

На вырученные от IPO деньги платформа планирует пополнить оборотный капитал компании, развивать маркетинг и исследования, покупать дополнительные бизнесы, услуги или технологии, а также потратить деньги на зарплату сотрудников, число которых за 2020 год выросло с 512 до 779 человек.

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