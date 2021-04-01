Сайт Конституционного суда возобновил работу

Сайт Конституционного суда, который перестал работать после указов Владимира Зеленского об отмене назначения судей Александра Тупицкого и Александра Касминина, возобновил работу. Однако пока данные некоторых рубрик могут не отображаться.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Обращаем внимание на то, что в настоящее время продолжаются работы, направленные на восстановление полноценного функционирования официального веб-сайта Конституционного Суда Украины. В связи с этим некоторые данные отдельных рубрик могут не отображаться", - говорится в сообщении.

Напомним, сайт КСУ прекратил работать 27 марта - сразу после обнародования указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Тогда в суде заявили, что сайт не работает по неизвестным причинам.

Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.