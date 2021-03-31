Politico: роSSийские хакеры украли тысячи писем сотрудников Госдепа

Нападению подверглись европейское и тихоокеанское бюро.

Politico: роSSийские хакеры украли тысячи писем сотрудников Госдепа
Фото: Council on Foreign Relations

РоSSийские хакеры подозреваются в похищении тысяч электронных писем сотрудников Государственного департамента США, пишет американское издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе.

Неустановленные лица получили доступ к переписке Бюро департамента по вопросам Европы и Евразии и Бюро по вопросам Восточной Азии и Тихого океана, но похоже, что взлома защищенной сети с секретной информацией не было. Эти бюро работают над вопросами, которые касаются НАТО, Европы и Тихоокеанского региона.

Хакерская атака на Госдеп может быть частью взлома американских органов из-за SolarWinds, о котором стало известно в конце 2020 года, или еще одной отдельной операцией. Тем не менее, она указывает на то, что роSSийские хакеры получили доступ к большему количеству государственных материалов США, чем было известно ранее.

Это второе проникновение хакеров на серверы Государственного департамента США после 2015 года, когда им удалось получить доступ к сетям Госдепа и Белого дома.

Напомним, что в середине декабря стало известно о хакерской атаке на США. Вредоносный код был спрятан в обновление программного обеспечения SolarWinds, которая обслуживает американских заказчиков в исполнительной ветви власти, вооруженных силах и спецслужбах.

SolarWinds признала факт взлома, отметив, что хакеры "работали на иностранное государство". Позже Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что за атакой стоит на хакерская группа APT29 (также известная как Cozy Bear), работающая на Службу внешней разведки РоSSии.

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