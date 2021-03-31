Coursera вышла на биржу, ее оценили в $ 4,3 млрд

Образовательная онлайн-платформа Coursera во вторник, 30 марта, осуществила первичное размещение акций. Компания продала 15,73 млн акций (12,1% от общего количества) по цене 33 доллара и привлекла от инвесторов 519 млн долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Всего компанию оценили в 4,3 млрд долларов, но если андеррайтеры выпуска и работники компании воспользуются своими опционами на приобретение акций, эта сумма может увеличиться до 5,4 млрд долларов. Для сравнения: менее года назад, в июле, во время последнего раунда привлечения инвестиций Coursera оценивалась в 2,6 млрд долларов.

На фоне бума дистанционного образования из-за пандемии Coursera стремительно увеличила доход - до 294 млн долларов против 184 млн в 2019 году. В то же время компания пока работает в минус, и в 2020 году ее убыток составил 67 млн долларов против 47 млн долларов годом ранее.

Coursera появилась на свет в 2012 году. Ее запустили профессора факультета информатики Стэнфордского университета Дафна Коллер и Эндрю Ин.