СБУ ликвидировала сеть ботоферм, которая дискредитировала вакцинацию и поддерживала "Л/ДНР"

Деятельность четырех жителей Хмельницкого финансировали из РоSSии.

СБУ ликвидировала сеть ботоферм, которая дискредитировала вакцинацию и поддерживала "Л/ДНР"

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали работу сети ботоферм, которые распространяли фейковую информацию о нашем государстве. Злоумышленники обеспечивали распространение постов для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций "Л/ДНР".

Деньги на ее финансирование поступали через запрещенные платежные системы с территории РоSSии, информирует пресс-центр СБУ.

В противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи. Во время обысков у злоумышленников обнаружили и изъяли компьютерную технику со специализированными программами, GSM sms banking, sim bank, GoIP шлюзы и несколько сотен сим- карт.

"Оперативники спецслужбы установили, что незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения", - говорится в сообщении.

Часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все причастные к противоправной деятельности.

Ранее в марте в Киеве СБУ ликвидировала "ботоферму", которую финансировали из РоSSии.

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