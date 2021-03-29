Хакеру из Тернопольской области выдвинули подозрение в создании популярного фишингового сервиса uPanel

Мужчину обвиняют по ст. 361-1 Уголовного кодекса.

Хакеру из Тернопольской области выдвинули подозрение в создании популярного фишингового сервиса uPanel
Фото: gp.gov.ua

Департамент киберполиции сообщил о подозрении хакеру из Тернопольской области, которого считают разработчиком программного обеспечения для фишинговых атак.

Об этом сообщается на сайтах Офиса генпрокурора и Национальной полиции.

Мужчину подозревают по ч. 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса - использование, распространение, сбыт вредных программных средств.

По предварительным подсчетам, его ПО позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности достигает десятков миллионов долларов. От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии.

По результатам анализа, проведенного иностранными правоохранителями, установлено, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии в 2019 году были осуществлены именно с использованием разработки подозреваемого.

Хакера разоблачили еще в начале февраля в ходе международной спецоперации, но о подозрении сообщили только сейчас, через полтора месяца.

По данным профильного издания ZDnet, украинский хакер причастен к разработке фишингового пакета uPanel (или U-Admin). Набор был доступен в даркнете по меньшей мере с 2015 года. Его продавали по цене от 80 до 800 долларов, в зависимости от функций, которые хотели покупатели.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Печерский суд заблокировал ряд украинских изданийПечерский суд заблокировал ряд украинских изданий
На Ивано-Франковщине будут судить женщину за распространение фейков о ковидеНа Ивано-Франковщине будут судить женщину за распространение фейков о ковиде
YouTube начала тестирование функции, которая автоматически определит товары в видео и покажет, где их купитьYouTube начала тестирование функции, которая автоматически определит товары в видео и покажет, где их купить
Spotify получил обновлённый дизайн пользовательского интерфейсаSpotify получил обновлённый дизайн пользовательского интерфейса
Основатель Twitter продал свой первый твит за $2,9 миллионаОснователь Twitter продал свой первый твит за $2,9 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
Акции сервиса знакомств Bumble взлетели на 85% на первых торгах после IPOАкции сервиса знакомств Bumble взлетели на 85% на первых торгах после IPO
Британский регулятор расследует покупку сервиса анимированных изображений Giphy компанией FacebookБританский регулятор расследует покупку сервиса анимированных изображений Giphy компанией Facebook
Google выпустит обновление для сервиса Drive File Stream с поддержкой Apple M1Google выпустит обновление для сервиса Drive File Stream с поддержкой Apple M1
Google ухудшает условия пользования собственными сервисамиGoogle ухудшает условия пользования собственными сервисами
В Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузахВ Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузах
Google выпустила крупное обновление для своего картографического сервисаGoogle выпустила крупное обновление для своего картографического сервиса
В Одесской области разоблачили хакера, который продавал базу данных с логинами и паролями электронной почтыВ Одесской области разоблачили хакера, который продавал базу данных с логинами и паролями электронной почты
В Черновицкой области двоих братьев разоблачили на взломе более 1,5 млн учетных записей пользователей из разных странВ Черновицкой области двоих братьев разоблачили на взломе более 1,5 млн учетных записей пользователей из разных стран
Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной изменеВладельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене
Instagram запустил личные сообщения в веб-версии сервисаInstagram запустил личные сообщения в веб-версии сервиса
Последние новости
Подгружаем последние новости