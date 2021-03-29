Хакеру из Тернопольской области выдвинули подозрение в создании популярного фишингового сервиса uPanel

Департамент киберполиции сообщил о подозрении хакеру из Тернопольской области, которого считают разработчиком программного обеспечения для фишинговых атак.

Об этом сообщается на сайтах Офиса генпрокурора и Национальной полиции.

Мужчину подозревают по ч. 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса - использование, распространение, сбыт вредных программных средств.

По предварительным подсчетам, его ПО позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности достигает десятков миллионов долларов. От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании , Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США , Франции, Чили и Швейцарии.

По результатам анализа, проведенного иностранными правоохранителями, установлено, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии в 2019 году были осуществлены именно с использованием разработки подозреваемого.

Хакера разоблачили еще в начале февраля в ходе международной спецоперации, но о подозрении сообщили только сейчас, через полтора месяца.

По данным профильного издания ZDnet, украинский хакер причастен к разработке фишингового пакета uPanel (или U-Admin). Набор был доступен в даркнете по меньшей мере с 2015 года. Его продавали по цене от 80 до 800 долларов, в зависимости от функций, которые хотели покупатели.