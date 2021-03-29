Хакеру из Тернопольской области выдвинули подозрение в создании популярного фишингового сервиса uPanel
Мужчину обвиняют по ст. 361-1 Уголовного кодекса.
Департамент киберполиции сообщил о подозрении хакеру из Тернопольской области, которого считают разработчиком программного обеспечения для фишинговых атак.
Об этом сообщается на сайтах Офиса генпрокурора и Национальной полиции.
Мужчину подозревают по ч. 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса - использование, распространение, сбыт вредных программных средств.
По предварительным подсчетам, его ПО позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности достигает десятков миллионов долларов. От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии.
По результатам анализа, проведенного иностранными правоохранителями, установлено, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии в 2019 году были осуществлены именно с использованием разработки подозреваемого.
Хакера разоблачили еще в начале февраля в ходе международной спецоперации, но о подозрении сообщили только сейчас, через полтора месяца.
По данным профильного издания ZDnet, украинский хакер причастен к разработке фишингового пакета uPanel (или U-Admin). Набор был доступен в даркнете по меньшей мере с 2015 года. Его продавали по цене от 80 до 800 долларов, в зависимости от функций, которые хотели покупатели.