Печерский суд заблокировал ряд украинских изданий

Решение принято по иску бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула.

Печерский суд заблокировал ряд украинских изданий
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности доменных имен 12 изданий, в частности "Апостроф", "Главком", "Голос" и другие СМИ.

Об этом сообщает “Главком”.

Такое решение приняла 18 февраля судья Печерского районного суда Татьяна Ильева по иску бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула.

В "Главкоме" такие действия чиновника объясняют тем, что эти издания освещали его деятельность.

Суд постановил блокировать работу этих изданий всем интернет-провайдерам и мобильным операторам на территории Украины.

Как сообщает ”Апостроф”, 10 марта старший следователь Печерского управления полиции Василий Поплавский закрыл уголовное дело против изданий в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Однако 24 марта мобильные оператор "Лайфселл", а также интернет-провайдеры Triolan и "Информационные технологии" заблокировали доступ читателей к ресурсам.

Главный редактор портала «Главком» Виктор Шлинчак объявил в Facebook о намерении издания судиться из-за блокирования ресурса.

Напомним, 25 февраля Киевский районный суд города Харьков наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности телеграм-каналов "Легитимный", "Резидент", "Картель" и "Сплетница" и постановил закрыть к ним доступ.

Ранее, 1 февраля, СБУ сообщила, что разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через телеграм-каналы.

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