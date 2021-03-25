На Ивано-Франковщине будут судить женщину за распространение фейков о ковиде

Ей грозит штраф или исправительные работы.

На Ивано-Франковщине будут судить женщину за распространение фейков о ковиде
Фото: facebook

В Ивано-Франковской области будут судить женщину, которая распространяла ложную информацию о вакцине против коронавируса в соцсети Facebook.

Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского районного суда.

"Из протокола об административном правонарушении следует, что жительница Коломыи в сети Интернет на своей странице в Facebook распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла всех этапов испытания, что могло вызвать панику среди населения", - говорится в сообщении.

В суде сообщили, что женщину будут судить за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения (ст. 173 - 1 КУоАП).

Женщине грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения назвало и опровергло самые популярные фейки о COVID-вакцинации.

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