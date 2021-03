Компания Blockchain.com привлек $300 миллионов при оценке в $5,2 миллиарда

Компания Blockchain.com привлекла $300 млн инвестиций в раунде финансирования серии C при оценке в $5,2 млрд. Об этом сообщает The Block.

Фото: adaletmedya.net

Раунд возглавили DST Global, Lightspeed Venture Partners и VY Capital. Месяц назад Blockchain.com привлекла $120 млн.

Генеральный директор Питер Смит заявил, что Blockchain.com планирует «агрессивно расширять» линейку своих продуктов и сервисов, а также использовать возможности по приобретению других компаний.

В настоящее время компания поддерживает криптокошелек, а также сервис для торговли криптоактивами, который ориентирован на розничных и институциональных инвесторов.

I’m pleased to share that @Blockchain has raised a Series C, securing $300M in funding at a $5.2B post-money valuation led by DST Global, @lightspeedvp, and VY Capital.

More:https://t.co/3iSGnflcm3