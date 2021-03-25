Владелец TikTok переманил топ-менеджера Xiaomi на должность финансового директора

По сообщениям сетевых источников, китайская компания ByteDance, являющаяся владельцем популярного сервиса коротких видео TikTok, наняла бывшего финансового директора Xiaomi Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew) на аналогичную должность. Господин Чу также подтвердил эту информацию в своём аккаунте в сети Twitter .

Шоу Цзы Чу работал финансовым директором Xiaomi с 2015 по 2020 году, а в последнее время возглавлял международный бизнес компании. За время его работы Xiaomi стала публичной компанией, разместив акции на Гонконгской фондовой бирже.

Стоит отметить, что это назначение произошло после нескольких месяцев напряжённости между США и Китаем из-за платформы TikTok. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) неоднократно заявляла о том, что сервис представляет угрозу национальной безопасности и призывала запретить сервис на территории страны. Всё шло к тому, что ByteDance продаст свой американский бизнес группе компаний во главе с Oracle Corp. Однако Дональд Трамп не был переизбран на второй срок, а сделка по продаже части бизнеса ByteDance была отложена на неопределённое время.

Администрация нового президента США Джо Байдена (Joseph Biden) продолжает оценивать степень угрозы, которая может исходить от TikTok. Недавнее исследование специалистов в сфере информационной безопасности показало, что лежащий в основе платформы код не представляет угрозы национальной безопасности США .



