Основатель Twitter продал свой первый твит за $2,9 миллиона

Основатель Twitter Джек Дорзи продал свой первый твит в соцсети более чем за $ 2,9 миллиона в виде NFT, или невзаимозаменяемоготокена. Об этом сообщает Reuters.

Основатель Twitter продал свой первый твит за $2,9 миллиона
Фото: thepage.ua

Что известно о токенах

Каждый NFT имеет собственную подпись на базе блокчейн-технологии, позволяющей отслеживать подлинность актива и в чьей собственности он находится.

Твит Дорзи был сделан 21 марта 2006, а приобрели его на аукционе Valuables, которым владеет американская Cent.

Стоимость актива — +1630,5825601 эфире, или $2,92 млн на момент сделки.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006

Кто стал владельцем токенов

Приобрел его малазийский предприниматель Сен Естави, CEO блокчейн-компании Bridge Oracle.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006

Все полученные средства Дорзи конвертирует в биткоин, после чего передаст их в благотворительный фонд Give Directly's Africa Response, что оказывает помощь пострадавшим от COVID-19 в Африке.

Как покупатель Естави получит сертификат с цифровой подписью Дорзи и метаданные твита, включающие такую информацию, как время размещения твитов и его содержание.

Дорзи получит 95% от сделки, еще 5% — Cent.

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