Основатель Twitter продал свой первый твит за $2,9 миллиона

Основатель Twitter Джек Дорзи продал свой первый твит в соцсети более чем за $ 2,9 миллиона в виде NFT, или невзаимозаменяемоготокена. Об этом сообщает Reuters .

Фото: thepage.ua

Каждый NFT имеет собственную подпись на базе блокчейн-технологии, позволяющей отслеживать подлинность актива и в чьей собственности он находится.

Твит Дорзи был сделан 21 марта 2006, а приобрели его на аукционе Valuables, которым владеет американская Cent.

Стоимость актива — +1630,5825601 эфире, или $2,92 млн на момент сделки.

just setting up my twttr