Spotify получил обновлённый дизайн пользовательского интерфейса

Spotify получил обновлённый дизайн пользовательского интерфейса

Разработчики Spotify продолжают улучшать интерфейс музыкального сервиса, чтобы пользователям было ещё комфортнее взаимодействовать с ним. На этот раз стало известно об обновлении главной страницы мобильной версии Spotify, благодаря чему пользователям будет проще возвращаться к прослушиванию музыки и подкастов, а также узнавать о появлении нового контента.

В разделе, который показывает недавно воспроизводимые треки и подкасты, теперь будут выделяться не до конца прослушанные подкасты, возобновить воспроизведение которых можно буквально одним касанием. Здесь же можно найти новые выпуски подкастов от авторов, на которых подписан пользователь.

В верхней части главной страницы появится кнопка «История», после нажатия на которую можно увидеть музыкальные композиции и подкасты, воспроизводившиеся за последние три месяца. В настоящее время найти прослушанный недавно контент в Spotify не так просто, поэтому функция «История» должна оказаться востребованным инструментом среди пользователей сервиса.

Премиальные пользователи Spotify получат доступ к улучшенной функции рекомендаций контента. Разработчики говорят о том, что этот инструмент «персонализирован, актуален и реагирует на вкус пользователя», но как именно он работает, пока неизвестно. Возможно, пользователям будут рекомендоваться к прослушиванию вышедшие недавно треки от авторов, на которых они подписаны.

Согласно имеющимся данным, обновлённый пользовательский интерфейс станет доступен пользователям Spotify на платформах Android и iOS в течение следующего месяца. Это означает, что обновление будет разворачиваться постепенно для разных регионов присутствия сервиса.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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