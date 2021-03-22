YouTube начала тестирование функции, которая автоматически определит товары в видео и покажет, где их купить

По сообщениям сетевых источников, на платформе YouTube началось тестирование функции «Продукты в этом видео». Она предназначена для автоматического определения товаров в видео и создания ссылок на них. Согласно имеющимся данным, в настоящее время эта функция доступна ограниченному числу пользователей видеосервиса на территории США .

Изображение: Alex Castro / The Verge

Источник говорит о том, что в середине прошлого года разработчики уже тестировали инструмент «Продукты в этом видео», но тогда он был доступен очень небольшому количеству пользователей. Теперь же функция станет доступна для более широких масс, но на данном этапе охватит только определённое число пользователей YouTube из США .

На данный момент не совсем понятно, как будет функционировать новый инструмент, но в одном из блогов разработчиков источник обнаружил информацию о том, что тестирование началось 22 марта. «Мы экспериментируем с новой функцией, которая позволит отображать список продуктов, присутствующих в видео, а также список похожих товаров. Функция будет выводить список между рекомендованными видео и пользователи смогут увидеть его при прокрутке ленты с роликами. Цель состоит в том, чтобы помочь пользователям получить больше информации о продуктах на YouTube», — говорится в сообщении разработчиков.

Предполагается, что новая функция позволит Google занять определённую долю прибыльного рынка партнёрских ссылок, а также связать электронную коммерцию с загрузкой роликов на платформу. Официальные представители YouTube пока не раскрывают данных о том, как именно планируется развивать и монетизировать данный инструмент в дальнейшем.



