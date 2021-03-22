Американские антимонопольщики намереваются атаковать техногигантов серией мелких исков

Возможности лидеров американского технологического сектора по лоббированию и защите своих интересов на высшем уровне сложно оспаривать, поэтому американские власти собираются принуждать их к ограничению своего влияния при помощи серии мелких исков, чтобы рассредоточить силы гигантов на юридическом направлении. С одним крупным иском им было бы справиться проще.

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Представитель Демократической партии США в Конгрессе Дэвид Сисиллине (David Cicilline), по информации Reuters, выступил с инициативой направить против лидеров американского технологического сектора не менее десяти исков, чтобы им было сложнее выстраивать свою линию защиты. Предполагается, что серия исков будет направлена на ограничение влияния компаний Apple , Amazon, Google и Facebook в занимаемых ими сферах деятельности.

Профильный комитет Конгресса США , возглавляемый господином Сисиллине, уже представлял в октябре прошлого года на суд общественности 449-страничный доклад, содержащий доказательства злоупотребления перечисленными компаниями своим положением на рынке.

Под руководством Сисиллине, как отмечает источник, зреет и другая инициатива — законодательный акт под условным обозначением «Section 230» должен освобождать социальные сети и прочие информационные платформы от ответственности за размещаемую на их страницах сторонними источниками информацию. Напомним, что роSSийские власти недавно использовали механизмы замедления доступа к Twitter на территории страны из-за нежелания социальной сети реагировать на требования удалить весь контент, признанный противозаконным в РоSSийской Федерации.



