Американские антимонопольщики намереваются атаковать техногигантов серией мелких исков

Возможности лидеров американского технологического сектора по лоббированию и защите своих интересов на высшем уровне сложно оспаривать, поэтому американские власти собираются принуждать их к ограничению своего влияния при помощи серии мелких исков, чтобы рассредоточить силы гигантов на юридическом направлении. С одним крупным иском им было бы справиться проще.

Американские антимонопольщики намереваются атаковать техногигантов серией мелких исков

Источник изображения: Reuters

Представитель Демократической партии США в Конгрессе Дэвид Сисиллине (David Cicilline), по информации Reuters, выступил с инициативой направить против лидеров американского технологического сектора не менее десяти исков, чтобы им было сложнее выстраивать свою линию защиты. Предполагается, что серия исков будет направлена на ограничение влияния компаний Apple, Amazon, Google и Facebook в занимаемых ими сферах деятельности.

Профильный комитет Конгресса США, возглавляемый господином Сисиллине, уже представлял в октябре прошлого года на суд общественности 449-страничный доклад, содержащий доказательства злоупотребления перечисленными компаниями своим положением на рынке.

Под руководством Сисиллине, как отмечает источник, зреет и другая инициатива — законодательный акт под условным обозначением «Section 230» должен освобождать социальные сети и прочие информационные платформы от ответственности за размещаемую на их страницах сторонними источниками информацию. Напомним, что роSSийские власти недавно использовали механизмы замедления доступа к Twitter на территории страны из-за нежелания социальной сети реагировать на требования удалить весь контент, признанный противозаконным в РоSSийской Федерации.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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