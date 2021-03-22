Дональд Трамп представит собственную социальную платформу через 2–3 месяца

По словам Джейсона Миллера (Jason Miller), старшего советника бывшего президента США, Дональд Трамп (Donald Trump) в ближайшее время вернётся в социальные сети, представив собственную платформу. Напомним, господин Трамп был запрещён в Twitter после беспорядков в Капитолии 6 января.

Дональд Трамп представит собственную социальную платформу через 2–3 месяца

Reuters

«Я действительно думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернётся в социальные сети примерно через два или три месяца, со своей собственной платформой, — отметил господин Миллер в интервью Fox News #MediaBuzz в воскресенье. — И эта новая служба, полагаю, будет гвоздём сезона в социальных сетях, сможет полностью изменить игру, а все будут ждать и смотреть, чтобы увидеть, что именно делает президент Трамп».

Дональд Трамп представит собственную социальную платформу через 2–3 месяца

Jabin Botsford | The Washington Post

Джейсон Миллер отказался пока предоставить больше подробностей на этот счёт, но добавил, что Дональд Трамп провёл уже ряд результативных встреч в своей частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде с различными командами по поводу этого предприятия и многие компании проявили живой интерес.

Дональд Трамп представит собственную социальную платформу через 2–3 месяца

Jim Watson | AFP | Getty Images

«Эта новая платформа будет большой», — заявил господин Миллер, предсказав, что бывшему президенту США удастся привлечь к службе десятки миллионов людей. Из политики при этом Дональд Трамп не уходит и продолжает поддерживать кампании кандидатов-республиканцев в различных штатах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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