Блокчейн поможет осуществлять государственные процессы прозрачно, - Прилепа

По мнению эксперта, легализация криптовалют даст Украине приток инвестиций и экономический всплеск.

Блокчейн поможет осуществлять государственные процессы прозрачно, - Прилепа
Фото: PrivatFinanceа

Министерство цифровой трансформации работает над разработкой стратегии развития рынка виртуальных архивов в Украине, но до сих пор понимания того, какие именно механизмы будут привлечены и каким образом государство планирует регулировать процессы, - нет. Об этом в комментарии изданию сообщил специалист по блокчейн-технологиям в Украине, соучредитель компании Prof-IT Богдан Прилепа, сообщают "Українські новини".

"Мы все ждем легализации криптовалюты в Украине и сотрудничаем с Минцифры, потому что это даст мощный толчок развитию экономики в целом и придаст прозрачности государственному аппарату, ведь блокчейн-технологии со временем начнут использоваться во многих сферах жизни государства", - отметил Богдан.

По словам эксперта, виртуальные активы достаточно мощно развиваются в мире, и легализация криптовалюты даст Украине приток инвестиций и экономический всплеск.

Он также подчеркнул, что привлечение блокчейн-технологий в различные государственные процессы может помочь стране в войне с коррупцией и в цифровизации большинства бюрократических процессов.

"В частности, нотариальная сфера сейчас одна из самых коррумпированных, и переход на блокчейн сможет искоренить эту проблему", - отметил Прилепа.

Чтобы предотвратить отток кадров и бизнеса из страны, государство должно продемонстрировать прозрачность по ряду направлений: земельные кадастры, налоги, коммунальные платежи, потенциальное электронное голосование и нотариальные процессы и тому подобное.

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