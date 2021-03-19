Киберпреступность в 2020 году взлетела почти на 70 % — злоумышленники заработали более $4 млрд

Киберпреступность в 2020 году взлетела почти на 70 % — злоумышленники заработали более $4 млрд

Центр по рассмотрению жалоб на преступления в интернете ФБР (IC3) принял в 2020 году от американской общественности 791 790 заявлений, связанных с разного рода киберпреступлениями. Это на 69 % больше по сравнению с числом заявлений в 2019 году. При этом общие убытки от киберпреступности в отчётном периоде составили $4,1 млрд.

Уже не первый год одно из основных направлений деятельности киберпреступников связано с компрометацией электронных почтовых ящиков частных клиентов и организаций. Представители бизнеса подали в IC3 19 369 жалоб по проблеме компрометации почтовых ящиков (Business Email Compromise), а суммарные убытки от этой деятельности злоумышленников составили $1,8 млрд. Значительно выросло количество зафиксированных случаев фишинга. В 2020 году ведомство получило 241 342 жалобы по инцидентам, связанным с фишингом, тогда как в 2019 году было только 114 702 обращения такого типа. Также отмечается продолжающийся рост жалоб на программы-вымогатели. За прошлый год поступило 2 474 жалобы по данному вопросу.

Как правило, скомпрометированные почтовые ящики используются для рассылки поддельных писем от имени ставшего жертвой сотрудника внутри организации и за её пределами, например, деловым партнёрам. Цель такого мошенничества чаще всего сводится к извлечению денежной выгоды путём, например, выставления якобы легитимных счетов на оплату чего-либо с указанием подставных счетов.

Эксперты отмечают, что за последние годы значительное развитие претерпело направление деятельности злоумышленников, связанное с компрометацией почтовых ящиков корпоративных пользователей (BEC). Если раньше мошенники переводили похищенные деньги на свои счета, то теперь для этого чаще используются краденые личности, а средства с таких счетов в дальнейшем конвертируются в криптовалюту.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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