Противостояние закончено: News Corp подписала в Австралии контракт с Facebook

Принадлежащая Руперту Мёрдоку (Rupert Murdoch) News Corp. заключила сделку с Facebook о поставке контента в Австралии — об этом обе компании заявили во вторник. Сделан очередной шаг к урегулированию спора, в результате которого крупнейшая в мире социальная сеть на короткое время закрыла тысячи страниц в Австралии из-за требований властей платить новостным агентствам.

Противостояние закончено: News Corp подписала в Австралии контракт с Facebook

Reuters / Dado Ruvic / Illustration

Соглашение, условия которого не разглашаются, делает News Corp. первым крупным СМИ, заключившим сделку с Facebook в соответствии с новыми спорными законами, которые позволяют назначенному австралийским правительством органу самостоятельно назначать гонорары, если предварительно не будут заключены сделки.

В прошлом месяце Facebook заблокировала весь медиаконтент в стране на неделю, и это вызвало гнев мировых лидеров, поскольку отключение касалось в том числе служб экстренной помощи и страниц правительственных организаций, здравоохранения. Эта ситуация прекратилась, когда власти Австралии согласились смягчить некоторые аспекты новых правил.

News Corp., которой принадлежит примерно две трети столичных газет и новостных СМИ Австралии, была в числе медиакомпаний, призывающих правительство заставить Facebook и Google платить за ссылки на СМИ, которые привлекают зрителей и рекламные деньги на платформу Facebook.

Google также несколько месяцев возражала и угрожала, как и Facebook, отозвать основные службы из страны, прежде чем подписала сделки с большинством средств массовой информации, включая News Corp. — всего за несколько дней до того, как свежие правила стали законом.

«Соглашение с Facebook является вехой в изменении условий коммерческой журналистики и окажет существенное и значимое влияние на наш австралийский новостной бизнес», — сказал исполнительный директор News Corp. Роберт Томсон (Robert Thomson) в заявлении, в котором также поблагодарил премьер-министра Австралии, министра финансов и главного антимонопольного регулятора.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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