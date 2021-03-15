Facebook и Instagram начали помечать посты о вакцинах от ковида

Социальные сети Instagram и Facebook начали добавлять специальные пометки к постам о вакцинах от коронавируса. Это сделано для предотвращения распространения дезинформации, говорится на сайте компании Facebook.

В постах, где обсуждаются вакцины, теперь высвечивается маркировка с достоверной информацией о безопасности препаратов, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения.

Сейчас отметки распространяются на английском, французском, испанском, индонезийском, португальском, арабском языках. В ближайшие недели будут добавлены и другие языки.

Ранее четыре экс-президента США снялись в социальной рекламе вакцины против ковида. В рекламе показали, как бывшие руководители государства получают свою дозу вакцины.

Трамп и его жена Мелания не снимались в рекламе, поскольку сделали прививки в Белом доме еще в январе, но не рассказывали об этом. В начале пандемии Трамп скептически относился к информации о коронавирусе.