Британия должна наращивать способность проведения кибератак, - Джонсон

Национальные кибернетические силы Британии будут иметь постоянную базу в северной Англии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что страна должна наращивать свои возможности для осуществления кибератак на иностранных врагов.

Об этом сообщает Reuters.

Во вторник Джонсон должен представить парламенту долгосрочный обзор стратегии национальной безопасности, который, как сообщают СМИ , может привести к сокращению численности британских вооруженных сил.

Джонсон заявил, что Национальные кибернетические силы Великобритании (NCF), которые включают разведчиков, оборонных сотрудников и ученых, будут иметь постоянную базу в северной Англии.

NCF нацелены на угрозы, включая иностранные системы ПВО и мобильные телефоны людей, которых правительство рассматривает как серьезных преступников или террористов.

Ведомство было создано в прошлом году вместе со специальным армейским полком, ориентированным на кибервойну. В 2016 году был создан Национальный центр кибербезопасности, который консультировал правительство и общественность по уменьшению риска кибератак.

В 2019 году Великобритания потратила на оборону 59 миллиардов долларов или 2,1% национального дохода - больше, чем любая другая крупная европейская страна, но значительно ниже 3,5% дохода, потраченного США .