YouTube пометил роSSийский пропагандистский фильм о Крыме как "неприемлемый и оскорбительный"

Чтобы его посмотреть, пользователи должны подтвердить, что ознакомились с предупреждением.

YouTube пометил роSSийский пропагандистский фильм о Крыме как "неприемлемый и оскорбительный"
Фото: mojevijesti.ba

Видеохостинг YouTube пометил роSSийский пропагандистский фильм "Крым. Путь на Родину" как "неприемлемый и оскорбительный для некоторых аудиторий".

Сейчас при попытке воспроизвести видео, на нем появляется надпись "Участники сообщества YouTube отметили это видео как неприемлемое или оскорбительное для некоторых аудиторий".

Чтобы посмотреть фильм, пользователи должны подтвердить, что ознакомились с этим предупреждением.

Напомним, пропагандистский фильм "Крым. Путь на Родину" РоSSия сняла в 2015 году. Он посвящен годовщине оккупации украинского полуострова. При этом в фильм вошли два интервью президента страны-агрессора Владимира Путина. В частности, президент РФ говорил, что во время аннексии украинского полуострова был готов применить даже ядерное оружие, если бы понадобилось.

Путин также рассказал, что лично занимался событиями в Крыму в феврале-марта 2014 года, которые закончились оккупацией полуострова.

Тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству юстиции направить фильм в Гаагский трибунал. Украинский МИД назвал эту картину явкой с повинной.

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