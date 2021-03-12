Apple запустила на официальном сайте раздел на украинском языке

Компания также указала своих официальных партнеров в Украине.

Apple запустила на официальном сайте раздел на украинском языке
Фото: fainaidea.com

Американская компания Apple запустила на своем официальном сайте раздел на украинском языке.

Об этом говорится на сайте компании.

Пока основная информация в этом разделе изложена на английском. Однако уже переведены на украинский названия отдельных блоков сайта.

Компания также указала своих официальных партнеров в Украине.

"Такой шаг может быть связан с планами Apple по выходу на украинский рынок. Весной 2020 года компания зарегистрировала в Украине юрлицо, а также разместила несколько вакансий специалистов. К примеру, в феврале компания открыла вакансию Indirect Tax Analyst для офиса в Киеве", - пишет издание AIN.ua.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple намеревается научить своего голосового помощника Siri говорить на украинском языке.

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