Apple запустила на официальном сайте раздел на украинском языке
Компания также указала своих официальных партнеров в Украине.
Американская компания Apple запустила на своем официальном сайте раздел на украинском языке.
Об этом говорится на сайте компании.
Пока основная информация в этом разделе изложена на английском. Однако уже переведены на украинский названия отдельных блоков сайта.
Компания также указала своих официальных партнеров в Украине.
"Такой шаг может быть связан с планами Apple по выходу на украинский рынок. Весной 2020 года компания зарегистрировала в Украине юрлицо, а также разместила несколько вакансий специалистов. К примеру, в феврале компания открыла вакансию Indirect Tax Analyst для офиса в Киеве", - пишет издание AIN.ua.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple намеревается научить своего голосового помощника Siri говорить на украинском языке.